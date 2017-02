Un spécialiste des médias et de la politique américaine interviewé à PBS expliquait que les journalistes politiques employés par les grands médias vivent pour la plupart à New York ou à Washington.

On me demande souvent pourquoi je collabore régulièrement à l’émission de Dominic Maurais le matin à CHOI Radio X. Simple: parce que les radios parlées de Québec sont branchées sur le fameux «vrai monde».

Suis-je d’accord avec tout et tous? Non. Ni là ni ailleurs.

Et l’islam, on fait quoi? La gauche si tolérante qui, lors des rassemblements de lundi dernier, en a profité pour injurier publiquement certains de mes collègues, nous aura à l’œil.

J’ai relu plusieurs de mes chroni­ques. Désormais, j’expliquerai mieux la différence entre l’islam radical et l’islam du vrai monde. La majorité des Québécois musulmans (et non plus les musulmans québécois) ne vont pas à la mosquée.