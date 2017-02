Pas touche au Fonds des générations!

Certains groupes veulent que le gouvernement dépense les sommes qui seront versées au Fonds des générations. En 2016, les Québécois ont versé plus de deux milliards de dollars dans ce fonds, qui sert à réduire notre dette. Rappelons – pour ceux qui l’ont oublié – que la dette continue d’augmenter rapidement. Entre 2009 et 2016, la dette du secteur public québécois a bondi, en dollars constants, de presque 20 % (ou 60 milliards). Les gouvernements des sept dernières années ont donc cumulé près du sixième de la dette de toute l’histoire de la province!

Mais on pourrait utiliser cet argent pour améliorer les services, mis à mal par l’austérité, dites-vous. Attention! La raison pour laquelle les coupes du gouvernement frappent les services ou le personnel de première ligne comme les infirmières et les professeurs, ce n’est pas parce qu’on manque d’argent. C’est parce que la machine est rusée. Elle sait se défendre.

C’est rarement la bureaucratie qui écope. Les bonzes d’un ministère vont souvent s’arranger pour faire des coupes qui risquent de susciter la grogne du public, au lieu de couper dans le gras – dans les paliers de décisions qui se multiplient et qui finissent par gruger les ressources destinées aux citoyens. C’est une bonne vieille stratégie pour faire pression sur les politiciens et faire annuler les compressions budgétaires.

Car avec 102 milliards $ de budget, 500 000 employés dans la fonction publique et des taxes qui nous écrasent un peu plus chaque année, il n’y a aucune raison de toucher au Fonds des géné­rations. Et aucune excuse pour ne pas donner des bains à nos aînés, avoir des écoles qui ont de l’allure, payer nos procureurs en grève et tout le reste...