Pierre Curzi : un grand humoriste

Comme je suis chroniqueuse à CHOI et que mon mari anime une quotidienne à CHOI, j’étais curieuse d’entendre Mario Dumont et Pierre Curzi débattre à l’émission de Paul Arcand, au 98,5 FM, du supposé climat délétère nourri par les radios de Québec.

Mais je ne m’attendais pas à ce que Pierre Curzi me fasse rire autant.

LA PENSÉE UNIQUE

Pierre Curzi accusait les animateurs de radio qu’il qualifiait de «poubelle» de manquer de rigueur. Puis il a parlé de Sylvain Bouchard, de CHOI.

Le seul problème, c’est que Sylvain Bouchard anime plutôt au FM93, qui appartient à Cogeco, la station même qui emploie monsieur Curzi! Comme dirait Britney Spears: «Oups!»

C’est comme si Curzi dénonçait les propos des conservateurs en citant un député du Parti libéral.

Pierre Curzi continue de temps en temps de travailler comme comédien. Je me demande comment il trouverait ça, que je parle de sa pièce au Rideau Vert alors qu’il est sur les planches du TNM...

Déjà, je trouvais Curzi assez rigolo, empêtré dans ses faits.

Mais je l’ai carrément trouvé hilarant quand il a affirmé à Mario Dumont que Radio-Canada n’était pas «de gauche» et que Stephen Harper n’avait pas du tout été victime d’un traitement partial par la société d’État.

Hahaha. Sacré farceur, ce Pierre! Dire que Rad-Can n’est pas à gauche, c’est comme dire que l’eau n’est pas mouillée. J’aimerais que Pierre Curzi m’explique pourquoi on entend constamment, sur les ondes de Radio-Canada, les mêmes commentateurs, qui défendent tous les mêmes lignes idéologiques.

On parle beaucoup du manque de diversité (ethnique) sur nos ondes. Mais elle est où, la diversité idéologique?

J’aimerais que Pierre Curzi m’explique pourquoi, les seules fois où on prononce le nom de penseurs ou de commentateurs plus à droite, c’est pour les traîner dans la boue à Tout le monde en parle, Entrée principale, La soirée est encore jeune ou Info, sexe et mensonges.

Comme je l’ai déjà écrit sur mon blogue: «La tour de Radio-­Canada a tellement penché à gauche que la ville de Pise a appelé pour se plaindre de cette concurrence déloyale.»

J’imagine aussi que Pierre Curzi trouve que Rad-Can n’est pas mielleux et complaisant avec Justin Trudeau qui lui a fait cadeau de 675 millions sur cinq ans?

J’imagine aussi que Pierre Curzi trouve que les employés de Radio-Canada traitent de la présidence de Trump en toute objectivité, sans jamais laisser transparaître leur propre opinion?

Le jupon dépasse, mais Curzi ne voit que la robe...

SILENCE RADIO

Plus tard le même jour, Curzi a été invité à débattre, à CHOI, avec Jeff Fillion. Curzi lui a avoué qu’il n’écoutait plus les radios de Québec depuis sept ou huit ans! Je me demande comment il aimerait que je critique son rôle dans une pièce sans l’avoir vu sur scène.

Et quand Fillion lui a dit que son émission ne durait qu’une heure et demie, Curzi a répondu qu’il croyait que c’était beaucoup plus long que ça...

Bref, Curzi ne connaît pas les animateurs de Québec, ni le nom des stations, ni le format des émissions et il ne les écoute pas depuis des années. Mais il dénonce leur manque de rigueur.