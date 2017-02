Sa haine n’est pas la nôtre

On aura beaucoup dénoncé «certains politiciens, certains journalistes, certains médias» à la suite de la tuerie à la mosquée de Québec, conseillant à chacun, en leur âme et conscience, de faire un profond mea culpa. À Ottawa, le député libéral Joël Lightbound a demandé pardon aux victimes de l’attentat survenu dans sa circonscription. Il s’est excusé d’avoir assisté, silencieux, à «leur stigmatisation». À l’entendre, lui et d’autres pointeurs de doigt, nous sommes tous un peu coupables de ces meurtres sauvages. Des Québécois ont avoué qu’ils avaient honte. C’est là où je dis stop.

Ni xénophobe ni raciste

L’image de nos concitoyens musulmans abattus de dos alors qu’ils priaient tranquillement dans leur mosquée, sans embêter personne, restera d’une horreur inqualifiable. Mais il est inutile et dangereux de faire porter le poids d’un acte meurtrier aussi lourd à toute une société. Toute la semai­ne, les Québécois ont démontré avec respect et compassion qu’ils n’étaient pas ce peuple islamophobe que certains se plaisent à décrire. Un autre bien-pensant a réclamé au plus vite une «commission sur le racisme au Québec». On divague complètement. L’autoflagellation à outrance ne mène à rien, sinon à garder la plaie ouverte. Ces crimes crapuleux ont été commis par un esprit dérangé qui n’a eu besoin de l’aide de personne pour nourrir sa haine. Cette haine ne nous définit pas. Cette haine n’est pas la nôtre.

Le courage de dire

Déjà, on s’autocensure de peur de détonner dans le discours ambiant. On marche sur des œufs pour ne pas froisser. Le risque est de ne pas oser nommer les choses. Philippe Couillard a raison de dire qu’il y aura «un avant et un après». Mais cet après ne doit pas être faussement complaisant. Dès demain, à la reprise des travaux, les élus auront l’obligation de trouver le ton juste, sans basse politique. Ils devront avoir le courage de dire ce qui peut déplaire.

Faut-il, 10 ans plus tard, réhabiliter le rapport Bouchard-Taylor? Sans doute est-ce le point de départ pour réaffirmer sans équivoque la laïcité de l’État et l’égalité des sexes. Ne nions pas nos acquis. Cohabiter tous ensemble, nous le faisons déjà très bien.