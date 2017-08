7 mannequins taille plus, québécoises et inspirantes

De plus en plus de marques de prestige font place aux mannequins taille plus lors des défilés, valorisant ainsi la diversité corporelle. Ce fut le cas, entre autres, de Michael Kors qui a fait appel à Ashley Graham pour présenter sa collection automne-hiver à la Semaine de la Mode de New York.

Cette nouvelle ère de mannequins contribue doucement à faire changer les standards de beauté et représente un échantillonnage plus réel de la femme. Comme le Québec est reconnu mondialement pour ses superbes femmes, voici 7 Québécoises aux courbes généreuses qui se démarquent dans l’industrie de la mode.

1. Joby Bach

In prep for work!! 😋 #WorkDay #StudioMels #Selfie #StretchMarks #Realshit Une publication partagée par Joby Bach☉🌙 wolfgang (@jobybach) le 20 Déc. 2016 à 6h36 PST

In shoot this morning with #PascalGermano ♡♡♡♡ #SpecialProject Makeup @mainamilitza And hair @alexia_baillargeon Une publication partagée par Joby Bach☉🌙 wolfgang (@jobybach) le 1 Févr. 2017 à 6h25 PST

#JobyBach #lingerieemma #Nextmodels Une publication partagée par Joby Bach☉🌙 wolfgang (@jobybach) le 15 Févr. 2017 à 11h21 PST

2. Justine Legault

Loving every parts of oneself takes time..but it's worth it. 👙✨@kappahl Une publication partagée par Justine LeGault (@justinelegaultofficial) le 27 Janv. 2017 à 9h00 PST

New @eleganceplussize Brazil 🌺❤🌺 out! 📸: @marciorodriguesphoto Une publication partagée par Justine LeGault (@justinelegaultofficial) le 22 Févr. 2017 à 16h55 PST

#tb to last #NYFW walking for @theashleygraham x @additionelle and thinking about how much this industry has changed for the best over the last 10 years I've been modelling⚡️⚡️ 👡👡 #diversity #curves #surroundedbysomanyinspiringwomen Une publication partagée par Justine LeGault (@justinelegaultofficial) le 11 Févr. 2017 à 7h17 PST

Em breve .. ✨💕 #bientôt #soon @carlabiriba 💅🏻 Une publication partagée par Justine LeGault (@justinelegaultofficial) le 18 Nov. 2016 à 9h40 PST

The power of a good bra! 🆙 @lemystere #straplessmiracles #38DD Une publication partagée par Justine LeGault (@justinelegaultofficial) le 6 Févr. 2017 à 5h04 PST

3. Melissa Dias

Chasing sunsets🌅🌅🌅 Une publication partagée par Melissa Dias🎀 (@mell__dee) le 20 Févr. 2017 à 19h16 PST

Which @nadiaaboulhosn #bodysuit do we love more? Une publication partagée par Melissa Dias🎀 (@mell__dee) le 19 Sept. 2016 à 11h40 PDT

🐭 Une publication partagée par Melissa Dias🎀 (@mell__dee) le 23 Nov. 2016 à 9h29 PST

Navy Stripes⚓️💈 @costa_del_sol_swim #onepiece #navy #navystripes #keyhole #melldeepicks Une publication partagée par Melissa Dias🎀 (@mell__dee) le 5 Déc. 2016 à 18h11 PST

Finishing the week with @additionelle Une publication partagée par Melissa Dias🎀 (@mell__dee) le 16 Déc. 2016 à 10h02 PST

4. Shadia, une Française établie à Montréal.

Slaying the last day in Mexico like👙... ☀️💦 #swimsuitsforall #gabifreshxswimsexy #myswimbody #bodyconfidence #mexico Une publication partagée par Shadia (@shadia_model) le 11 Sept. 2016 à 8h22 PDT

Photographer: @martinhallar Make-up/Hair: @soraya.qadi 🔥 #additionelle #deessecollection #nextcanada Une publication partagée par Shadia (@shadia_model) le 12 Janv. 2017 à 4h49 PST

Magnifique make-up fait par ma belle Félicie😘 #makeuponpoint #curlsonfleek Une publication partagée par Shadia (@shadia_model) le 15 Janv. 2017 à 9h17 PST

Amazing work by Jackie 🖤 💛 #makeupartist : @jaxseabrooke #glittermakeup Tuto soon on cosmopolitan.com #wilhelminamodels Une publication partagée par Shadia (@shadia_model) le 17 Févr. 2017 à 6h02 PST

🚶🏽‍♀️#additionelle #movingon #lovetheskinyourein Une publication partagée par Shadia (@shadia_model) le 10 Févr. 2017 à 8h14 PST

5. Gabrielle Threlfall

Feeling the #turtleneck 🐢 🍂 Une publication partagée par Gabrielle Threlfall (@gabriellethrelfall) le 28 Sept. 2016 à 14h24 PDT

10K FOLLOWERS! 🙆🏼 Wow, thank you so much for your love and support! 💞 It means a lot to me. There's so many projects coming and I'm excited to share it with you guys! 😘 Love xx Une publication partagée par Gabrielle Threlfall (@gabriellethrelfall) le 2 Déc. 2016 à 13h49 PST

Cheers to the new @skyeswimwear +size line 🙌🏼 ( photo: @donatphoto, mua: @jesslablanche ) Une publication partagée par Gabrielle Threlfall (@gabriellethrelfall) le 7 Févr. 2017 à 12h21 PST

Sunset vibes✨ ( photo: @jay01dee , bottom: @skyeswimwear ) Une publication partagée par Gabrielle Threlfall (@gabriellethrelfall) le 10 Janv. 2017 à 13h28 PST

6. Isbella Forget

🦁🦁🦁 Une publication partagée par Isabella Forget (@isabellaforget) le 13 Févr. 2017 à 8h17 PST

I am thankfull for this year, for my friends, for my life, for my job and for my body. Happy thanksgiving to all of you. Photo: @yanbleney swimsuit: @skyeswimwear Une publication partagée par Isabella Forget (@isabellaforget) le 24 Nov. 2016 à 16h14 PST

Got myself a little gift when I was Christmas shopping, some @theashleygraham lingerie from @additionelle. Merry Christmas to me🎁. Well and to all of you as well ☺️ #plussizelingerie #lingerie #nowrongway Une publication partagée par Isabella Forget (@isabellaforget) le 24 Déc. 2016 à 9h00 PST

7. Romy Lea

Behind the scenes with #Penningtons Une publication partagée par Romy Léa (@romy_lea) le 2 Sept. 2016 à 13h34 PDT