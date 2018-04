Uranus sent le pet

Comme si c’était pas suffisant que cette planète se nomme ainsi, il fallait que les gaz de la planète sentent mauvais. Décidément.

La nouvelle a été confirmée plus tôt cette semaine par des chercheurs qui ont publié le résultat de leurs travaux dans la revue Nature Astronomy.

Uranus: le destin du nom

Uranus, septième planète du système solaire, a été découverte en 1781 par William Herschel, qui propose le nom «Georgium Sidus» («l’astre de George»). L’astronome a découvert la planète avec le cash du roi britannique George III et, puisque Herschel était un p’tit têteux, il voulait rendre hommage à son boss.

Or, un autre astronome, Johann Elert Bode, propose plutôt Uranus, pour être en phase avec les autres planètes déjà découvertes du système solaire, toutes nommées en l’honneur de divinités greco-romaines. Uranus est la version latinisée d’Ouranos, le dieu du ciel. C’est en 1850 qu’Uranus prend officiellement la place de Georgium Sidus, lorsque le Bureau de l’Almanac nautique de la Grande-Bretagne consacre ce nom.

Une quantité incroyable de blagues scatologiques s’en est suivie. Or, il y a peut-être un fond de vérité à toutes ces blagues louches.

Les mêmes gaz que ceux de nos pets

Certains gaz sur la planète Uranus sentent le yâble. En fait, ces gaz sont carrément les mêmes qu’on retrouve dans nos flatulences.

Mais une chose à la fois. Nous savons, grâce à l’observation des corps célestes avec des spectographes, que l’atmosphère d’Uranus est composée de sulfure d’hydrogène, d’ammoniac, de méthane et de dioxide de carbone, et peut-être même d’un peu de phosphine. Si vous respirez ça, vous mourez, c’est sûr.

Mais bon, disons qu’on ne meurt pas, qu’est-ce ça sent? Le sulfure d’hydrogène est le gaz qui sent les oeufs pourris et qu’on détecte si rapidement dans les pets. L’ammoniac sent le pipi de chat. S’il y a des impuretés dans la phosphine, ça sent un mélange d’ail et de poisson pourri. Le méthane pourrait se transfomer en éthane qui, s’il s’adjoint à du soufre, forme de l’éthanétiol, qui sent l’ail et la moufette. Bref, un beau cocktail qui pue pire que le pire des pets.

Cela dit, il fait vraiment super froid sur Uranus, genre -220°C. À cette température, les gaz sont gelés et ils ne sentent rien à proprement parlé.

C'est comme décevant. On aurait eu l'occasion de tester le smelloscope de Pr. Farnsworth de Futurama!