Voici ce que sont devenus les ex-candidats de La Voix

Le 7 mai prochain, 6 ex-candidats qui ont marqué le célèbre concours présenteront un concert intime et privilégié.

La soirée mettra en vedette Kevin Bazinet, Travis Cormier, Genevieve Leclerc, Alexe Gaudreault, Jérôme Couture et Rémi Chassé.

Avec Maripier Morin à l’animation, on ne pourrait faire mieux pour un spectacle mémorable. Celle qui a servi de grand soeur auprès des jeunes candidats et candidates de La Voix Junior saura certainement ajouter sa touche unique d’humour et d’énergie.

Pour ne rien manquer de l'événement présenté gratuitement en ligne, visitez la page Facebook de l’Avant-Scène Vidéotron.

D’ici là, voici ce que sont devenus certains de vos ex-candidats favoris.

1. Charlotte Cardin

Charlotte Cardin était une des finalistes de la première saison de La Voix. La jeune femme n’a peut-être pas remporté le grand prix du concours de chant, mais elle a depuis collaboré avec Garou, elle a lancé son propre album Big Boy et elle a fait de nombreux spectacles, dont un à Osheaga. Elle est présentement en tournée... Disons que ses affaires vont bien!

2. Jérôme Couture

Depuis son passage à La Voix, Jérôme Couture a réussi à se forger une place de choix sur la scène québécoise. Sa chanson Comme on attend le printemps, écrite par Marc Dupré durant La Voix, joue en boucle dans les stations de radio. Il a même lancé deux albums.

3. Alexe Gaudreault

Éliminée durant la première ronde des directs de la première saison, Alexe Gaudreault a tout de même choisi de poursuivre son rêve. Elle a lancé son premier album en 2016 et sa chanson Éclat ne fait que gagner en popularité depuis.

4. Geoffroy Sauvé

Désormais connu sous le nom de Geoffroy, le participant de la 2e saison de La Voix, qui avait été éliminé durant les Chants de bataille, a finalement lancé son premier album Coastline en mars 2017 sous la bannière de Bonsound.

5. Rémi Chassé

Après avoir participé à la deuxième saison de La voix dans l’équipe de Louis-Jean Cormier, Rémy Chassé a décroché un contrat avec Musicor et il a depuis lancé un album intitulé Debout dans l’ombre.

6. Mathieu Holubowski

Le finaliste de la troisième saison de La Voix, Mathieu Holubowski a lui aussi décidé de poursuivre son rêve. Il est signé sous la bannière Audiogram et il a récemment dévoilé un album intitulé Solitudes.

7. Kevin Bazinet

Le petit frère de Bobby Bazini, Kevin, avait surpris tout le monde avec sa voix unique. C’est sans grande surprise qu’il a remporté le concours de chant. Depuis, il a lancé son album Talk to me et il est désormais en couple avec Alicia Moffet qu’il a rencontré durant le tournage de l’émission.

8. Alicia Moffet

Depuis son passage à La Voix, Alicia est devenue une influenceuse web pour des milliers de jeunes. Sur son compte YouTube, la jeune femme partage des vidéos où elle chante et où elle raconte des anecdotes de sa vie de tous les jours.

9. Lili-Ann De Francesco

Après son passage sur la scène de La Voix, la jeune fille a eu le mandat d’animer les réseaux sociaux durant La Voix junior à l’automne 2016. Elle prépare également un album de style pop-rock en collaboration avec son père qui fait partie du groupe Motel 72.

10. Isabelle Young

Éliminée durant les Chants de batailles de la quatrième saison de La Voix, la participante a lancé son simple Sirens et continue de faire des apparitions médiatiques ici et là.

11. Travis Cormier

Le chouchou de la cuvée 2016 de La Voix, Travis Cormier, lancera son premier album à l’automne prochain si tout se déroule comme prévu. Depuis son passage à La Voix, le jeune homme a vécu un véritable conte de fées.

12. Geneviève Leclerc

Après avoir donné plusieurs spectacles au Québec et même avoir été invitée à chanter en Russie, Geneviève vient tout juste de lancer un album. Éric Lapointe l’accompagne sur le premier extrait Tu es mon autre.

Afin de vous faire revivre de bons souvenirs, rejoignez l'Avant-Scène Vidéotron le 7 mai à 19h, où six grands noms de La Voix performeront pour un concert gratuit présenté en direct sur Facebook!

Et voici le mot-clé à utiliser sur les réseaux sociaux (avec des accents) : #AvantScèneVidéotron