20 tonnes de chocolat

Les employés de Chocolat Harmonie de Stoneham ont préparé cette année près de 20 tonnes métriques de chocolat, qui ont été vendues en figurines de Pâques.

Le propriétaire de la chocolaterie Jocelyn Bédard est débordé ces jours-ci.

«Plus ça va, plus les achats se font à la dernière minute: 80 % des ventes se font dans les 10 derniers jours», explique-t-il.

Bon an mal an, de 16 à 20 tonnes de chocolats sont préparées chaque année entre décembre et avril dans ce commerce, ce qui représente environ la moitié de sa production annuelle. Le nombre d’employés passe d’une dizaine à plus d’une vingtaine pendant cette période.

Les dernières journées, la production peut atteindre les 500 kg par jour, soit la moitié d’une tonne.

Une des tendances est l’achat des gros morceaux, dont le fameux lapin de trois pieds, qui représente 3 kg de chocolat.

«Si on n’en a pas fait 300 cette année, on n’en a pas fait un! On dirait que les gens changent leur façon de consommer. Plutôt que de s’acheter plusieurs morceaux, ils s’en achètent un gros qu’ils cassent en famille et chacun en a pour sa dent», dit-il.

Populaire

Une autre tendance remarquée par le propriétaire est la demande de chocolat noir, qui est en augmentation cons­tan­te. L’entreprise se démarque en offrant des figurines en chocolat noir.

«C’est un produit que les gens n’ont pas l’occasion de trouver facilement, du noir 70 % dans de plus grosses pièces, au niveau d’une figurine de Pâques. On se démarque là-dessus. On peut avoir la peti­te comme la plus grosse», dit-il.

Classiques

Au niveau des modèles de figurines, les classiques comme le lapin ou le coq s’en tirent toujours à bon compte. La PME reste loin des modèles inspirés des films pour enfants, car les redevances peuvent être chères et cela aurait un impact sur les prix.

Une autre façon de rester compétitif dans le rapport qualité-prix est de garder un emballage simple. Harmonie s’en tient à un sac en plastique scellé avec des rubans aux couleurs de Pâques. En plus de diminuer les coûts, cela permet aux clients de bien regarder la pièce de tous les côtés.

Chocolat Harmonie

Production de Pâques