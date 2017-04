Festin à Saint-Augustin

Parcourant la route 138 à Saint-Augustin, plusieurs adresses donnent faim. Laissez-vous guider par votre estomac!

Chic et Sympa

Photo courtoisie

Pizzas créations!

Ce qui attire la clientèle de gourmands chez Chic et Sympa (433, route 138), c’est avant tout la pizza maison, avec sa croûte «crousti-fondante» bien épaisse et bien garnie. Parmi les recettes distinctives, on retrouve La Gaspésie (photo) garnie notamment de saumon fumé et de pétoncles, puis la Plaisir champêtre couverte entre autres de pesto vert, de fromage de chèvre et de compote de pommes. Tout ce qui peut être concocté maison est fait dans la cuisine du restaurant, comme la pâte et la sauce à pizza, la compote de pommes, quelques desserts et bien sûr, les très courues frites belges (deux cuissons), puisque les propriétaires sont belges. Les autres produits proviennent avant tout d’entreprises de chez nous, comme les fromages de Portneuf. Dégustez également des sandwiches, salades, poutines et burgers aux saveurs à la fois classiques et originales.

Resto-Bar Loggia

Photo courtoisie

Pour tous, à toutes occasions

Que ce soit pour un 5 à 7, après une partie de hockey entre amis, lors d’une soirée de filles ou d’un repas en famille, le Loggia (278, route 138) convient à toutes occasions! Le décor et le menu donnent envie de se rassembler et peut-être même de faire la fête ! Bientôt, des rénovations permettront notamment l’ajout de banquettes et de grands écrans qui plairont autant aux amateurs de sports qu’aux clients en quête de confort. Le menu du chef et copropriétaire Danny Paquet, comprend plusieurs plats vedettes, dont le fish’n chips (photo), le steak frites et les tartares. Il sera bonifié très bientôt avec l’arrivée de plats conviviaux, comme des ailes de poulet et des nachos, prêts à être partagés. Que ce soit sur l’heure du dîner, en soirée ou pour un en-cas en bonne compagnie, la diversité des plats proposés saura combler tous les goûts.

La Boîte gourmande

Photo courtoisie

Comme à la maison

À La Boîte Gourmande (196, route 138), on déjeune, on dîne, on prend pour emporter ou on profite du service de traiteur et de boîtes à lunch. La Boîte gourmande est nichée dans un bungalow. Les clients qui occupent l’une des 40 places de la salle à manger s’y sentent donc comme à la maison et dégustent d’ailleurs des classiques de la cuisine de nos mères. L’endroit propose des déjeuners traditionnels et un menu midi offrant trois nouveaux choix chaque jour, de sorte que la variété est au rendez-vous. Pâté chinois, cigares au chou, filet de porc au sirop d’érable, rôti de porc et patates jaunes, steak haché en sauce avec oignons, lasagne, pâtés... Des plats réconfortants qui vous rappelleront sûrement de savoureux souvenirs. Passez aussi chercher quelques mets à emporter pour faciliter l’heure des repas à la maison ou au boulot! Ouvert en semaine seulement.

Pizzeria Paquet

Photo courtoisie

Généreuses pizzas et cie

La Pizzeria Paquet (201, route 138) mise sur la générosité, comme en témoignent ses 14 pizzas bien garnies, tout en offrant des prix abordables. Sur une pâte à pizza maison à croûte épaisse, bien moelleuse et nappée d’une sauce concoctée sur place, les ingrédients se multiplient! La recette signature est la Pizza spéciale (photo), sur laquelle la sauce traditionnelle a été remplacée par une sauce à spaghetti disparaissant sous le pepperoni, les champignons, les piments verts, le fromage, les oignons et le bacon! Les wraps et les poutines aux sauces originales connaissent aussi un grand succès, tout comme le spaghetti et la lasagne, d’ailleurs. Que ce soit en salle à manger, pour emporter, ou à la livraison, les mets de la Pizzeria Paquet promettent un délicieux moment passé en famille ou entre amis.

Café L’Accroche-pied

Photo courtoisie

Halte quotidienne

Le Café L’Accroche-pied (334, route 138) est «le cocon de détente et de saveurs» de sa propriétaire Mélanie Roy, qui, depuis deux ans, ravit les papilles de ses clients avec ses sandwichs, déjeuners et pâtisseries maison. Elle concocte même son pain à sandwich et ses gaufres (disponibles à partir du mercredi). Le régal ne serait pas complet sans une tasse de café (Vittoria et Lenoir & Lacroix) décoré d’art latté. Profitez-en pour rapporter vos grains préférés à la maison et pour demander quelques conseils «caféinés». Pour vous désaltérer, optez pour une bière de la microbrasserie L’Esprit de Clocher, à Neuville. Gageons que vous vous y accrocherez les pieds encore et encore, le temps d’un jeu de société ou d’admirer les toiles exposées.