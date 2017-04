Fin d’une saison parfaite pour les stations de la région

C’est une saison remarquable qui tire à sa fin pour les centres de ski de la région qui ont pu profiter d’excellentes conditions de neige tout au long de l’hiver pour attirer les skieurs de partout.

À la Station touristique Stoneham, on parle déjà de la meilleure saison en trois ans, même si les chiffres officiels ne sont pas encore disponibles. «C’est vraiment une saison réussie. Les gens ont été au rendez-vous», affirme la porte-parole de l’endroit, Lisa Marie Lacasse.

Cette dernière cible un ensemble de facteurs coordonnés pour expliquer les succès de Stoneham et de sa station sœur du mont Sainte-Anne. Évidemment, la générosité de dame Nature en matière de neige vient en tête de liste.

«On a été vraiment choyé en ce qui concerne la neige, ça, il n’y a aucun doute. Il y a quelques tempêtes qu’on a reçues en neige ici et qui sont tombées en pluie ailleurs. Ça a donc amené de l’achalandage des autres régions du Québec en plus des skieurs locaux», explique Mme Lacasse.

La faiblesse du dollar américain a aussi eu un impact sur la performance des stations régionales encore une fois cette année. «Pour les gens des États-Unis, c’est un peu comme un séjour de ski à rabais lorsqu’ils choisissent de venir ici», illustre la porte-parole.

Moins de pépins techniques

La direction des deux montagnes, propriétés de Resorts of the Canadian Rockies (RCR), se réjouit également des améliorations aux équipements ayant permis de diminuer le nombre de problèmes mécaniques, notamment à Sainte-Anne. «On a eu certains ratés l’an dernier qu’on ne voulait pas faire revivre à nos clients cette année. Il y a eu un beau travail de nos équipes cet automne et tout au long de la saison pour éviter ces problèmes d’opération.»

Le long congé pascal représente pour plusieurs stations le point final de cette saison exceptionnelle. Si le mont Sainte-Anne peut se permettre d’étirer sa saison jusqu’à la fin du mois, Stoneham et le Relais termineront respectivement leurs activités dimanche et lundi.