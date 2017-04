Le SKA prêt pour la Coupe Gagarine

Andrey Skabelka, l’entraîneur-chef de l’Avangard d’Omsk, a récemment remarqué que la Ligue continentale de hockey est devenue aussi prévisible que l’issue de ses matchs. L’écart entre les équipes qui ont de l’argent et celles qui n’en ont pas est devenu ridicule.

L’époque où des équipes modestes, mais travaillantes, comme le Lev de Prague, l’Atlant de Mytischi et le HC MVD de Balashikha, pouvaient atteindre les finales de la Coupe Gagarine est aujourd’hui révolue. D’ailleurs, les trois équipes mentionnées plus haut n’existent plus. Le Lev et le HC MVD ont disparu immédiatement après leur parcours magique en séries.

Cette saison, les équipes négligées n’ont eu aucune chance. Le SKA de Saint-Pétersbourg, le CSKA de Moscou et le Metallurg de Magnitogorsk ont été dominants toute la saison. Ils ont écrasé l’opposition sous-financée et n’ont laissé aucun doute sur l’identité des réels aspirants à la coupe. Bien sûr, le CSKA a été surpris par le Lokomotiv de Yaroslavl, un membre de la petite «classe moyenne» de la ligue. Mais le Loko a ensuite été balayé par le SKA en finale de l’Association de l’Ouest. En fait, les deux équipes finalistes, le SKA et le Metallurg, n’ont subi qu’une seule défaite chacune avant d’entamer la série décisive.

Encore là, le résultat semblait prédestiné. Propriété de la plus grande entreprise métallurgique au monde qui dépense sans compter pour ses joueurs, le Metallurg est tout simplement déclassé par le SKA, dont le patron est Gazprom, un géant du gaz naturel. Malgré son talent, sa volonté et son excellent gardien, le Metallurg a été largement dominé dans les quatre premiers matchs. Malgré tout, il a réussi à gagner une rencontre et à amener le SKA en deuxième période de prolongation dans un autre affrontement. Dans une défaite de 3-1, le SKA a tout de même mené 44-16 au chapitre des tirs au but. Dans le troisième match, il a mené 60-28 et dans le quatrième, 50-24. Le gardien du Metallurg, Vasily Koshechkin, devrait probablement gagner les honneurs du joueur le plus utile des séries, ce qui ne changera toutefois rien à l’issue du duel final. Le SKA est trop puissant.

«As-tu vu leur formation?» a plaisanté l’entraîneur du Metallurg, Ilya Vorobyev, lorsque questionné sur les matchs à sens unique. La formation du SKA, bien sûr, comprend Ilya Kovalchuk ainsi que d’autres acquisitions récentes de la LNH tels Viktor Tikhonov, Sergei Plotnikov, Yevgeni Dadonov, et Anton Belov. La chose la plus effrayante à propos de la domination du SKA est peut-être le fait que les joueurs étoiles Pavel Datsyuk et Slava Voynov ne sont pas de la formation en raison de blessures.

Où est Alex Semin ?

Quand le Canadien a décidé de miser 1,1 million $ sur Alex Semin en 2015, plusieurs détracteurs reprochaient à la ligue de ne pas se soucier de son départ, et estimaient que le joueur ne «fittait» pas avec sa nouvelle équipe. Il y en avait d’autres toutefois pour dire que le risque valait la peine, encouragés par l’indice Corsi impressionnant de Semin. Quinze matchs et un but plus tard, Semin est revenu avec ses formidables statistiques en Russie, où personne ne sait ce qu’est ni qui est Corsi.

Il a ensuite bien fait avec le Metallurg de Magnitogorsk. Même s’il n’était plus une étoile, Semin a joué un rôle important pour l’équipe et a certainement été un atout pendant le parcours du «Magnitka» en Coupe Gagarine l’an dernier. Il a connu une saison 2016-17 intéressante avec 30 points. Il est devenu un marqueur secondaire important pour l’équipe qui, autrement, compte beaucoup sur ses meilleures lignes. En séries, toutefois, Semin s’est montré bien discret. Avec aucun but et seulement deux mentions d’aide en 16 matchs, son temps de glace continue de fondre. Il est devenu un poids que le «Magnitka» peut difficilement se payer. Son indice Corsi est encore incroyable, mais, tristement, personne en Russie ne sait comment le calculer.

Le chiffre de la semaine : 410

La somme, en millions de roubles (environ 10 M$), que le CSKA de Moscou paiera au Sibir de Novossibirsk pour acquérir ses trois meilleurs attaquants. Ce montant est un autre exemple du mépris absurde pour la parité dans la KHL. En fait, 410 millions de roubles constituent le budget annuel normal de la plupart des équipes de la ligue (quelques-unes opèrent avec beaucoup moins). Mais un «club oligarque» tel le CSKA peut facilement payer cette somme pour acquérir les trois meilleurs marqueurs d’une équipe qui galère pour rembourser ses dettes. Il y a peu de doute que Sibir se retrouvera au fond du classement dans un avenir rapproché, mais, au moins, ses finances vont mieux se porter.