Les touristes échapperaient au test de Kellie Leitch

Ottawa | La candidate à la course à la chefferie du Parti conservateur (PC) Kellie Leitch a reculé un peu sur son projet d’imposer un test de valeurs canadiennes aux immigrants et visiteurs entrant au Canada.

Depuis le début de sa campagne à la chefferie du PC, Mme Leitch martèle qu’elle souhaite imposer un test de valeurs à tous les nouveaux arrivants. Ceux-ci auraient à être rencontrés individuellement lors d’une entrevue avec un fonctionnaire, pour s’assurer que leurs idées cadrent avec les «valeurs canadiennes».

En entrevue à l’émission Question Period de CTV, la candidate a toutefois déclaré qu’elle n’envisageait plus d’imposer ce test controversé aux personnes entrant au pays en tant que touristes. Les immigrants et réfugiés, cependant, auraient toujours à se plier à ce test, a maintenu la candidate. Pourtant, la candidate a assuré, pas plus tard que mercredi dernier, dans un courriel envoyé à CTV News, que tous les visiteurs devraient être soumis au test de valeurs avant de pouvoir entrer au pays.