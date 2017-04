PHOTOS | Le deuxième match en images

Le Centre Bell a été la scène d'un match exceptionnel et enlevant entre le Canadien et les Rangers, vendredi soir. Tomas Plekanec et Alexander Radulov ont joué aux héros et le Tricolore s'est sauvé avec la victoire tout en créant l'égalité dans la série.

Si vous n'avez pas eu la chance de regarder le match, voici quelques photos de la rencontre du photographe du Journal de Montréal, Martin Chevalier, ainsi que quelques clichés de l'Agence France Presse.

Radulov a réussi à mettre la rondelle derrière le gardien des Rangers, Henrik Lundqvist, avec moins de deux minutes à faire à la prolongation. Photo Martin Chevalier

Les joueurs du Canadien ont rapidement sauté sur Radulov lorsqu'il a marqué le but de la victoire en prolongation. Photo AFP

Michael Grabner s'est échappé en première période et a déculotté Price avant de trouver le fond du filet pour créer l'égalité, 1-1. Photo Martin Chevalier

Price reprend ses esprits après avoir accordé le but égalisateur à Michael Grabner au premier engagement. Photo Martin Chevalier

Mats Zuccarello a rendu plusieurs partisans au Centre Bell très muets en donnant l'avance aux siens en deuxième période. AFP

Tomas Plekanec a fait preuve d'opportunisme au bon moment. Son but égalisateur avec 17 secondes à faire au troisième tiers a permis au Tricolore de forcer la prolongation. Photo AFP

