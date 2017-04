Star Wars Battlefront 2 disponible le 17 novembre

Les fanatiques de Star Wars et les gamers peuvent encercler en rouge la date du 17 novembre 2017 sur leur calendrier: Electronic Arts a annoncé samedi que c'est la date à laquelle sera lancé Battlefront 2.

Disponible pour la PS4, Xbox One et PC, la version «de luxe» Elite Trooper permettra aux joueurs de sauter dans l'action trois jours plus tôt, en plus de profiter de contenu exclusif inspiré du prochain film, Le Dernier Jedi.

Avec cette annonce est venue un tout nouvel aperçu du jeu.

En partant des bases du Battlefront paru le 17 novembre 2015, EA, DICE, Motive et Criterion comptent offrir «l'une des expériences les plus complètes de l'histoire des jeux de Star Wars».

La plus grande différence entre Battlefront 2 et son prédécesseur est qu'une histoire solo sera jouable. Les joueurs pourront découvrir un tout nouveau récit à propos de soldats élites de l'Empire.

En fait, les producteurs expliquent que cette histoire fera le pont entre celle de Return of the Jedi et de The Force Awakens.

Parmi les personnages inclus dans la «campagne», notons Luke Skywalker, et Kylo Ren.

Le mode multijoueurs permettra de piloter des vaisseaux dans l'espace ou encore de contrôler des soldats au sol, et ce, à travers les trois époques de Star Wars. Les gamers peuvent s'attendre à des combats épiques à la grandeur de la galaxie . Certains modes pourront accueillir 40 joueurs à la fois.

«Dans Battlefront 2, nous voulions représenter que dans Star Wars, tout le monde peut devenir un héros», explique Matt Webster, producteur exécutif de Criterion, dans un communiqué de presse reçu samedi par le journaldemontreal.com.