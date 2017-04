Un camelot comblé par René Lévesque

François Beaumont se souvient très bien de sa rencontre avec le premier ministre René Lévesque, le 11 mai 1977, alors que les camelots du Journal de Québec avaient eu beaucoup de plaisir à l’hôtel du Parlement.

Cette visite de dizaines d’adolescents à l’Assemblée nationale était le couronnement d’une campagne de recrutement de nouveaux abonnés pour le «nouveau» quotidien de Québec qui célébrait ses 10 ans.

«Chaque camelot avait la responsabilité de ramasser le plus de clientèle possible de porte en porte. Les plus efficaces ont été invités au Parlement pour une visite et un repas», explique François Beaumont, maintenant âgé de 56 ans.

Quelques mois après la victoire du Parti québécois, le groupe avait d’abord rencontré le ministre des Affaires intergouvernementales Claude Morin, le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation Jacques-Yvan Morin, de même que Denis De Belleval, alors ministre de la Fonction publique. Rodrigue Biron et Pierre-Marc Johnson avaient également salué les jeunes.

Une surprise

Le premier ministre Lévesque avait toutefois annulé sa présence à la dernière minute. «René Lévesque est venu après le repas et c’est moi qui l’ai aperçu le premier. J’étais sur son chemin et j’ai fait la petite groupie pour un autographe. Tout le monde s’est lancé autour de lui. On a fait la première page du Journal de Québec!» raconte M. Beaumont.

Dans l’édition du 12 mai 1977, le récit du journaliste retraité Gaétan Fontaine avait une touche humoristique.

«Le premier ministre René Lévesque a été assailli par une nuée de sauterelles en quête d’autographes. C’est à ce moment qu’un camelot téméraire armé d’un appareil photo a lancé “Aïe René!” Levant la tête, M. Lévesque a répondu sur un ton amusé: «Qu’est-ce que tu veux, toi?» Et clic, le camelot avait sa photo.»

Un choc

Près de 40 ans plus tard, M. Beaumont n’est pas certain d’avoir utilisé cette expression familière, mais il se souvient de cette rencontre marquante.

«Le choc de le voir était là. René Lévesque, c’était le grand rêve des Québécois. Plus le temps passe, plus on se demande si c’était le rêve des boomers», ajoute le caricaturiste et employé à l’hôtel Delta.

Cette journée mémorable au Parlement s’est conclue par une anecdote. En quittant la mezzanine, les sièges ont fait un bruit d’enfer et les députés ont été interrompus dans leurs échanges.

«C’était le droit de parole de Lise Payette. Notre guide s’était excusé au nom du groupe.»