Une centaine de femmes cherchent de l’aide chaque année au Saguenay

Pas un jour ne se passe sans que les intervenantes de la Maison ISA à Saguenay ne constatent la violence sexuelle faite chaque année à la centaine de femmes qui sollicitent leur aide.

«Une partie d’entre elles sont en état de crise et nous demandent quoi faire. Parfois, certaines ne sont pas en mesure d’affirmer avec certitude qu’elles ont été violées. Elles remarquent sur leur corps des signes qui les inquiètent et elles ont perdu le souvenir de ce qui a pu se passer», explique Émilie Fortin, intervenante depuis huit ans à la Maison ISA, un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de la région.

«Elles nous appellent directement ou nous sont référées par les policiers ou le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Notre premier objectif est de s’assurer de leur sécurité immédiate», affirme l'intervenante.

L’organisme incite également les victimes à se rendre à l’hôpital pour passer une trousse médicolégale dans les meilleurs délais. L’hôpital conserve ensuite les prélèvements pendant 14 jours dans l’attente de la décision de la patiente.

Depuis quelques années au Saguenay, on remarque d’ailleurs de plus en plus la présence de la drogue du viol (GHB). «Dans ces cas-là, il faut agir encore plus rapidement pour recueillir cette preuve avant qu'elle ne disparaisse», insiste-t-elle.

Réflexion

Bon nombre de victimes ne prennent pas la décision immédiate de porter plainte à la police quand elles interpellent la Maison ISA, parce qu’elles sont encore sous le choc.

«Il y a parfois des délais occasionnés par la crainte de l’agresseur, le jugement des amis ou de la famille, celui du conjoint», explique Mme Fortin.

Les statistiques internes 2014-2015 du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) révèlent que 42 % des demandeuses d’aide ont attendu 13 ans et plus avant de dévoiler ce qui s’est passé. Vingt-sept pour cent patientent jusqu’à un an.

«Ce ne sont pas toutes celles qui demandent de l’aide qui porteront plainte. Ça reste leur décision personnelle. Il faut se rappeler que l’agression sexuelle qu’elles ont vécue est une prise de pouvoir par un individu sur la sexualité d’une personne», conclut Émilie Fortin.

La Maison ISA s’est adressée au gouvernement pour financer un programme de prévention appelé «Empreinte» qui s’adressera aux jeunes de niveau secondaire afin de les aider à clarifier la notion de consentement dans les contacts sexuels et prévenir les contacts non désirés et les agressions sexuelles.

« Ça me faisait trop mal de parler »

Photo Roger Gagnon

Violée à plusieurs reprises, une victime qui a reçu de l’aide de la Maison Isa a accepté de raconter au Journal comment elle a pu reprendre le contrôle de sa vie après avoir été agressée.

«Je me sentais comme une bonne à rien parce que j’ai vécu plusieurs viols et de la violence», nous a confié Élyse (nom fictif) qui a accepté de parler sous le couvert de l’anonymat pour démontrer comment elle a réussi à surmonter la honte qu’elle ressentait depuis des années.

«Ça me faisait trop mal de parler. J’avais honte... Elles m’ont mise sur la bonne route en me faisant comprendre que quand on vit de l’amour, on n’est pas censé être mal en dedans», explique la femme dans la cinquantaine.

«Depuis que je suis jeune, on m’avait appris à donner en retour quand quelqu’un nous donne quelque chose. Moi, je redonnais avec mon corps. Je me sentais comme une pute», raconte la femme qui a encore de la difficulté à parler de sa situation.

C’est un policier qui lui a suggéré de contacter la Maison Isa, il y a deux ans.

L’intervenante de la Maison Isa l’a guidée vers différentes ressources pour femmes, une maison d’hébergement temporaire et accompagnée dans ses démarches auprès de la Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) et d’un psychologue.

«C’est ça dont on a besoin, de l’aide! Une chance que je les ai eues eux autres», dit Élyse.

Sécurité

Afin qu’elle se sente plus en sécurité, la Maison Isa procure également des services et des conseils afin que les victimes puissent se protéger.

«[Les intervenantes] ont envoyé quelqu’un qui a posé une chaîne (de sécurité) à ma porte et j’ai participé à un cours d’autodéfense pour femmes. Ça m’a donné confiance. Elles m’ont fait voir que je suis une bonne personne et que je mérite de vivre comme les autres. Elles m’ont montré à me tenir la tête haute», conclut la femme reconnaissante envers l’organisme.