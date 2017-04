Combien de temps à l’avance faut-il réserver ?

Les touristes qui visiteront Paris en juin ont tout intérêt à réserver leur hôtel dès maintenant pour profiter des meilleurs prix. Pour partir en Amérique du Sud, aux États-Unis ou en Asie cet été, il est préférable de planifier son itinéraire trois mois à l’avance.

Ce sont les résultats d’une nouvelle enquête du site de réservations en ligne TripAdvisor, qui a étudié les prix des hôtels qu’il référence afin de trouver la période la plus avantageuse financièrement pour réserver une chambre cet été dans plusieurs destinations ­populaires autour du monde.

Pour les voyageurs désireux de se rendre à Paris cet été, par exemple, les chiffres montrent que réserver deux mois à l’avance peut leur permettre d’économiser 23 % sur le prix de leur chambre d’hôtel.

Le meilleur prix

Des économies substantielles peuvent aussi être réalisées si l’on voyage au Moyen-Orient: en réservant sa chambre deux mois à l’avance, le prix peut descendre de 19 %; en ce qui concerne l’Amérique du Sud, il vaut mieux s’y prendre trois mois à l’avance, et il est alors possible de gagner 15 % sur le prix de sa chambre.

«Quand on cherche le meilleur prix pour une chambre d’hôtel, on sait que le timing est crucial», explique Brooke Ferencsik, directeur de la ­communication de TripAdvisor, dans un ­communiqué.

«Les données récoltées sur Trip­Advisor montrent que les voyageurs peuvent souvent trouver les meilleurs tarifs hôteliers en été s’ils réservent plusieurs mois à l’avance, le délai idéal étant généralement de trois mois. En s’y mettant maintenant, ils pourront profiter des meilleures promotions l’été prochain.»

Le délai minimal à prévoir pour les États-Unis, l’Amérique latine et l’Asie est de trois mois pour profiter d’offres intéressantes; en Afrique et aux ­Caraïbes, il est de quatre mois.

Pour le Moyen-Orient et le Pacifique Sud, on peut s’y prendre un peu plus tard puisqu’il suffit de réserver deux mois à l’avance pour trouver un tarif ­intéressant.

Économies