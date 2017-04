La fête à travers le monde

Selon les us et les coutumes, la fête de Pâques est célébrée de multiples manières à travers la planète. Dans certains pays, les familles se réunissent autour d’un repas traditionnel. Ailleurs, elles se recueillent dans des lieux de culte. La journée de Pâques est aussi la première véritable manifestation printanière où il fait bon de renouer avec la nature. On ne peut passer sous silence que Pâques, c’est aussi l’occasion de se sucrer le bec en croquant dans les pièces montées par des maîtres chocolatiers.

Royaume-Uni Photo AFP

Québec Photo AFP

New York Photo AFP

Iraq Photo AFP

GREECE-RELIGION-TRADITION-EASTER Photo AFP