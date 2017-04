La fièvre des séries gagne Québec

Le but d’Alexander Radulov en prolongation vendredi a ravivé la ferveur des partisans du Tricolore, qui se sont déplacés massivement dans les restaurants et bars de la région hier soir pour le troisième affrontement entre le Canadien et les Rangers.

Les commerçants qui présentaient le match sur grand écran hier ne pouvaient pas souhaiter mieux pour un dimanche de Pâques. La partie allait briser l’égalité dans la série, la veille d’un jour férié.

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

À la Cage aux Sports du boulevard Laurier, la bière coulait à flots et les ailes de poulet étaient toujours aussi populaires. «Depuis mercredi, on est plein. Quand on entre en mode séries, ça amène beaucoup de clientèle. Tout le monde est heureux, dynamique, il y a une belle vibe», explique le directeur adjoint Yannick Blier.

À une table, Alex Fontaine et Shannon Michel étaient carrément exaltés devant les prouesses de la Sainte-Flanelle, toujours sur l’adrénaline de vendredi soir, match qu’ils sont allés voir au Centre Bell. Fontaine avait d’ailleurs la voix éraillée d’avoir trop crié.

Le but gagnant de Radulov, un ancien des Remparts, l’a mis dans tous ses états. «Je ne touchais plus terre», peine-t-il à dire à cause de tout le bruit environnant.

Son comparse était tout aussi heureux. «Quand le but a été marqué, le Centre Bell s’est levé. C’était très intense, c’était le fun», ajoute Shannon Michel.

Bon pour le commerce

Il n’y a pas que la Cage au Sports qui a profité d’un achalandage accru. La hausse paraissait aussi au Boston Pizza du boulevard des Gradins et au bar chez Stanley.