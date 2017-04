La pire cuvée en 30 ans?

S’il est vrai que le repêchage est une affaire de cycles, la LHJMQ devrait vivre un deuxième creux de vague de suite lors de la prochaine séance de sélection de la LNH, à Chicago, les 23 et 24 juin. Un recru­teur d’expérience en parle comme la pire qu’il a vue en 30 ans.

Dans sa liste finale, publiée mardi dernier, la Centrale de recrutement de la LNH répertoriait un total de 29 joueurs du circuit Courteau.

«Ça fait 30 ans que je fais ce métier et je viens de remettre ma plus courte liste en carrière, a mentionné notre intervenant sous le couvert de l’anonymat. À part Nico Hischier, il n’y a aucun joueur pour qui je me battrais. Même les Pierre-Olivier Joseph et Maxime Comtois comportent trop de points d’interrogation. Je ne dis pas qu’ils ne joueront pas dans la LNH, mais il y a trop d’incertitudes. Par contre, dans le cas de Hischier, c’est une valeur sûre. C’est clair qu’il va jouer dans la LNH, il a prouvé sa domination toute l’année dans un club ordinaire.»

Loin de 2013

L’an dernier, un total de 14 joueurs du circuit Courteau avaient trouvé preneurs au cours des sept rondes du repêchage de la LNH, soit la pire récolte de la LHJMQ depuis 1990. Deux ans auparavant, en 2014, 17 joueurs de la ligue québécoise avaient été repêchés, contre 37 pour la Ligue de l’Ouest (WHL) et 41 pour celle de l’Ontario (OHL). En revanche, la «Q» a connu sa meilleure récolte en 10 ans en 2013, lorsque 31 de ses joueurs avaient enfilé le chandail d’une des 30 équipes de la LNH.

Selon notre intervenant, entre 20 et 25 joueurs du circuit québécois ont de réelles chances d’être sélectionnés en juin prochain. Plusieurs joueurs qui n’en sont pas à leur première année d’admissibilité pourraient d’ailleurs sauver la mise.

«Dans ce genre d’année, on doit fouiller plus loin. Il y a des gars qui sont rendus plus vieux et qui se sont démarqués», explique-t-il en faisant notamment référence à Jeffrey Truchon-Viel, du Titan d’Acadie-Bathurst, qui connaît actuellement de bonnes séries.

Reste que tout porte à croire que le Québec fera de nouveau figure d’enfant pauvre de la Ligue canadienne de hockey.

Une meilleure cuvée l’an prochain

Il semble qu’il faille s’attendre à une meilleure production du Québec l’an prochain, toutefois. Plusieurs joueurs de 16 ans ont fait leur entrée dans le circuit cette année et ont eu un impact direct sur leurs formations.

Benoît-Olivier Groulx, Jared McIsaac et Alexis Gravel (Halifax), Xavier Bouchard et Gabriel Fortier (Baie-Comeau), Anderson MacDonald (Sherbrooke), Philipp Kurashev (Québec), ainsi que les gardiens Kevin Mandolese (Cap-Breton) et Olivier Rodrigue (Drummondville) seront des joueurs que suivront les recruteurs la saison prochaine.

Sans oublier, évidemment, l’attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean Joe Veleno, qui en sera à sa troisième année dans la LHJMQ l’an prochain après y avoir fait ses débuts à 15 ans.

TEXIER MÈNE LA FRANCE À LA VICTOIRE

L’attaquant français Alexandre Texier a aidé l’équipe française à remporter le Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans, division 1-A, en Slovénie, et à ainsi s’assurer une place en première division l’an prochain. Le capi­taine des Bleus a inscrit cinq points en cinq parties pour mener les Français à une fiche de quatre victoires et un revers lors de ce tournoi à la ronde au terme duquel la meilleure équipe obtenait sa place pour le Mondial des moins de 18 ans de 2018. Texier pourrait devenir le premier joueur issu du programme français à être repêché par une équipe de la LNH. Il est classé 16e chez les patineurs européens par la Centrale de recrutement de la LNH.

AJ GREER, L’HOMME DE L’ANNÉE

L’espoir de l’Avalanche du Colorado et ancien porte-couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda, A.J. Greer, a remporté le trophée Yanick-Dupré, remis annuellement au joueur de la Ligue américaine de hockey s’étant le plus impliqué dans la communauté. Le hocke­yeur de Joliette a offert des billets et des visites du vestiaire des Rampage de San Antonio à des jeunes atteints du cancer et il a également visité fréquemment les hôpitaux pour enfants. En plus de s’impliquer dans la communauté, Greer a également connu une bonne première saison chez les professionnels, amassant 38 points en 63 matchs de saison. Il a également été rappelé pour cinq rencontres avec l’Avalanche, lors desquels il a obtenu une mention d’aide.

Joueurs de la LCH repêchés depuis 2010

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 LHJMQ 14* 30 17 31* 19 22 22 WHL 34 34 37 33 32 33 43 OHL 48 31 41 37 48 46 41 Total 96 95 95 101 99 101 106

* Pire cuvée depuis 1990

** Meilleure cuvée depuis 2003