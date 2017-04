Le bon choix de collation après l’entraînement

L’activité physique régulière fait partie intégrante d’un mode de vie sain. Plusieurs se questionnent sur les meilleurs aliments à consommer suite à l’entraînement. Si les avantages du lait au chocolat sont largement médiatisés, s’agit-il vraiment du meilleur choix de collation ?

Pourquoi une collation post-entraînement? La collation permet de bien récupérer à la suite d’un entraînement. Elle permet de remplacer les liquides et les électrolytes perdus au cours de l’entraînement, refaire les réserves de glucides et réparer les fibres musculaires utilisées durant l’effort. On recommande les collations de récupération pour les individus pratiquant un sport régulièrement, c’est-à-dire au moins quatre fois par semaine et à une intensité assez élevée. Notamment, la collation est recommandée s’il n’y a pas un repas de prévu dans les deux heures suivant un entraînement.

Le bon ratio glucides-protéines

La collation idéale apportera entre 10 à 20 g de protéines et trois fois plus de glucides. Par exemple, si je prends une collation comprenant de 10 g de protéines, je tente d’avoir aussi 30 g de glucides. La collation doit être prise 20 à 30 minutes suivant la pratique de l’activité physique afin d’optimiser les résultats.

La quantité de protéines et de glucides suggérée n’est pas la même pour tous. Selon le type de sport pratiqué, les quantités varieront. Un individu plutôt sédentaire qui s’entraîne 1 heure en salle, 2 fois par semaine n’aura pas les mêmes besoins qu’un athlète de haut niveau !

Selon la durée et l’intensité

Selon la durée et les conditions de l’effort pratiqué, le type d’hydratation ne sera pas le même. Si l’entraînement dure moins d’une heure, on recommande de boire de l’eau. Si la durée de l’effort est de plus d’une heure, une boisson pour sportifs (type Gatorade) contenant suffisamment de glucides est indiquée. La combinaison idéale de ce type de boisson doit contenir 4 à 8 % de la valeur quotidienne en glucides et 50 à 70 mg de sodium par 100 ml.

Pour une version maison, il suffit de mélanger 300 ml de jus d’orange à 200 ml d’eau et 1/8 c. à thé de sel.

Un lait au chocolat pour tous ?

Photo Fotolia

Il n’est pas indiqué à tous de boire du lait au chocolat (ou de prendre une autre collation) après l’entraînement. Si une personne ne dépense que 160 calories lors d’un entraînement (par exemple, pour un individu pesant 60 kg (132 livres) et marchant d’un pas rapide à environ 8 km/h sur un tapis roulant pendant 20 minutes). Le gros format de lait au chocolat apportera trop de calories et de glucides ce qui risque de faire grimper l’aiguille de la balance corporelle!

Quelques idées de collations

Type d’entraînement : Intensité légère de 3 à 10 heures par semaine

Photo Fotolia

1 banane moyenne avec 250 ml (1 tasse) de lait.

175 ml (¾ tasse) de petits fruits avec 175 g (¾ de tasse) de yogourt nature.

1 orange moyenne avec 250 ml (1 tasse) de lait.

2 figues de grosseur moyenne avec 60 ml (¼ tasse) d’amandes naturelles.

4 toasts Melba avec 125 ml (½ tasse) de fromage cottage.

1 barre tendre (20 g de glucides maximum) avec 250 ml (1 tasse) de boisson de soya enrichie.

1 tranche de pain de blé entier, 15 ml (1 cuillère à table) de beurre d’arachides naturel et 125 ml (½ tasse) de concombre.

Type d’entraînement : Intensité moyenne à élevée de 10 à 20 heures par semaine

Photo Fotolia

175 ml (¾ tasse) de gruau cuit, 30 ml (2 c. à soupe) de raisins secs et 125 ml (½ tasse) de lait.

25 ml (½ tasse) de bleuets, ½ muffin maison avec 175 ml (¾ de tasse) de yogourt grec à la vanille 1% M.G.

125 ml (½ tasse) d’ananas coupés en dés, 125 ml (½ tasse) de fromage cottage 1% avec 60 ml (¼ tasse) d’amandes naturelles.

1 tranche de pain de blé entier grillé, ½ avocat et 250 ml (1 tasse) de yogourt aux fruits.

2 gros kiwis et 200 ml (1) yogourt à boire.

Type d’entraînement : Intensité élevée 15 heures et plus par semaine

Photo Fotolia