Le dilemme turc ou s’abandonner au plus fort

Il s’agit de se rappeler que la Turquie est coincée entre un Moyen-Orient ravagé par les conflits, la Russie qui joue les gros bras et l’Europe qui ne veut plus voir de réfugiés de ce coin du monde pour comprendre que le résultat de ce vote ne peut pas nous laisser indifférents.

Les Turcs se prononcent sur une réforme fondamentale de la Constitution. Ils peuvent, d’un simple X sur leur bulletin de vote, abandonner leur système parlementaire, abolir le poste de premier ministre et adopter un régime purement présidentiel avec un minimum de checks and balances.

Le président nommerait ses vice-présidents, un gouvernement qui n’aurait de comptes à rendre qu’à lui, la moitié des juges des plus hautes cours du pays et tous les hauts fonctionnaires. Énorme, il va sans dire, comme bouleversement et pourtant, c’est déjà un peu ce que fait l’actuel président Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan, depuis la première grande victoire nationale de son parti, l’AKP, en 2003, n’a fait qu’accaparer toujours plus de pouvoir. Le coup d’État avorté de juillet 2016 et l’état d’urgence qui sévit depuis l’ont encore davan­tage radicalisé.

Ce traumatisme, enfin, est alimenté depuis la tentative de coup d’État militaire de l’année dernière, par une purge des institutions du pays des éléments ayant pu être associés, même de la façon la plus vague et la plus éloignée, aux putschistes. Plus de 130 000 citoyens ont perdu leur emploi et plus de 48 000 personnes ont été arrêtées, dont au moins 160 journalistes.