Le jaune en total look

Depuis le début de l’année, on voit apparaître ici et là des touches de jaune qui viennent vivifier les silhouettes. Pas juste en accent de la couleur, mais plutôt un véritable nuancier vitaminé qui enveloppe le corps sur une panoplie de total looks.

Le jaune n’est pas facile à ­porter, me direz-vous, mais il ­suffit tout simplement de choisir la bonne teinte. Votre peau est foncée? Osez une teinte vibrante. Vous revenez de vacances dans le sud et vous avez un joli hâle? Allez-y pour un jaune pastel. Les moutarde et les jaunes vieillots donneront de l’éclat à un teint plus pâle.

Les plus timorées peuvent ­déroger du courant en optant pour une pièce à la mode taillée dans la couleur du moment. Le blouson jaune poussin revitalise la robe noire d’Olivia Culpo alors que le pull à message de Gigi ­Hadid donne un autre élan à un pantalon de survêtement. Autre possibilité, se tourner vers la ­déclinaison métallisée du jaune, à la façon de Paris Jackson. Elle brillait dans une création ­dorée... ou plutôt jaune d’or.

Vous craquez pour une robe jaune? N’y allez pas dans la demi-mesure, mais optez ­plutôt pour l’extravagance. Voyez Leslie Mann dans un bouillon de taffetas de Zac Posen et Kerry Washington en dentelle de Dolce & Gabbana.

Kate Hudson et Kendall Jenner ont coordonné différentes matières d’une même teinte. Un look boudoir-pyjama pour l’une et une approche sport-chic pour l’autre.

L’esthétique bohème de Sienna Miller et Emily Ratajkowski se déclinait en un baby-doll ­festonné de Chloé et une ­robe foulard­­ pailletée de ­Valentino.

Ce sont les robes asymétriques qui ont marqué les derniers tapis rouges ; pailletée pour Viola Davis, vaporeuse pour Becky G et fluide pour Efrat Dor.

Le brocart jaune rehaussé de fils d’or et d’argent se prêtait autant à la robe bustier d’Amanda Steele qu’au costume d’Adwoa Aboah.