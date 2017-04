Le spa du Bonne Entente fait peau neuve

À l’affût des dernières tendances en matière de soins de détente et de beauté, la direction de l’Amerispa Le Bonne Entente a investi 900 000 $ afin d’offrir une cure de rajeunissement au centre de santé beauté. Ainsi, depuis janvier, la gamme de soins proposés est bonifiée et le décor a été revampé. Le Journal vous propose de découvrir les nouveaux soins offerts pour dorloter les clients.

1. La photoépilation

Photo courtoisie

Il s’agit d’une épilation à la lumière pulsée (IPL) permettant le retrait définitif des poils. «Chez Amerispa, on fait déjà l’épilation à la cire, mais ce n’est vraiment pas quelque chose qu’on poussait par le passé, alors on s’est tourné vers une méthode un peu plus définitive. La photoépilation est une méthode prouvée et approuvée par Santé Canada et il y a des résultats très concrets. Après sept traitements, on peut dire que c’est terminé la repousse de poils», a précisé la directrice du marketing pour les 14 centres Amerispa, Caroline Mandréa.

2. Le photorajeunissement

Ce soin est offert à une clientèle d’âge mûr dont le souhait est d’atténuer des tâches pigmentaires, des rides ou encore des ridules, notamment. «Ça vient vraiment travailler au niveau du visage et du décolleté. Ce sont des soins anti-âge», a expliqué Mme Mandréa.

3. La microdermabrasion

Le traitement permet une exfoliation en profondeur affinant ainsi le grain de la peau. «On ressort avec une peau radieuse après un soin de microdermabrasion. C’est un peu le même principe que le soin médico-esthétique et c’est fait à l’aide d’une machine», a indiqué la directrice du marketing.

Photo courtoisie

4. La manucure et la pédicure

Les deux soins étaient déjà offerts au Amerispa Le Bonne Entente avant qu’il ne se refasse une beauté. Or, la direction, souhaitant améliorer l’expérience du client, a créé trois espaces destinés à la pédicure avec chaises massantes, notamment. «C’est vraiment une expérience en soi, et la salle est lumineuse. Puis, on a ajouté les vernis Shellac qui offrent une tenue longue durée. On parle de 14 jours sans écaillement. Pour nous, c’était vraiment la clé dans les améliorations à faire, et la clientèle locale et régulière va vraiment revenir pour ce type de vernis longue durée», a avancé Mme Mandréa.

5. Les chaises neurospa

À la fin d’un soin, les clients du centre de santé beauté peuvent tenter gratuitement l’expérience de la chaise NeuroSpa pour une période variant de 15 à 30 minutes. La chaise est recouverte d’un dôme produisant des sons, de la lumière et des vibrations. «Il y a différents modes comme le mode café, pour stimuler, le mode sommeil et le mode détente qui permet d’améliorer la qualité du sommeil, de combattre le stress et de diminuer les tensions. On trouve que ça vient bonifier nos soins», a confié Caroline Mandréa.

6. Les tables de massage chauffantes

Afin d’accentuer la détente et d’offrir une expérience teintée d’un esprit de cocooning, la direction s’est dotée de tables de massage chauffantes qui s’ajoutent aux couvertures traditionnelles qui recouvrent le client.