Les Blue Jays lessivés

Les Orioles de Baltimore ont cogné quatre circuits, dont deux provenant du bâton de Trey Mancini, pour vaincre les Blue Jays au compte de 11-4, dimanche à Toronto.

Après avoir mis fin à une séquence de sept défaites avec une victoire à l’arraché, la seule formation du Canada dans le baseball majeur a subi un 10e revers en 12 rencontres cette saison.

Mancini a ouvert la machine en début de sixième manche pour ajouter trois points au tableau. Il a ensuite profité de la présence de Matt Dermody sur la butte en huitième pour expédier la balle dans les gradins une deuxième fois, cette fois en solo.

Dermody n’a pas connu une bonne sortie, puisqu’il a également donné des longues balles à Craig Gentry et Manny Machado. En un tiers de manche, le releveur a donné cinq points, quatre coups sûrs et un but sur balles.

Le partant J. A. Happ (0-3) avait pourtant bien entamé la rencontre, ne cédant qu’un point, quatre frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers au monticule. Il a toutefois permis au visiteur d’ouvrir la marque, lorsqu’Adam Jones a poussé J. J. Hardy vers la plaque à l’aide d’un simple.

Happ a quitté la rencontre lors du cinquième tour au bâton en raison de douleurs au coude.

Chez les vainqueurs, Dylan Bundy (2-1) a espacé cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Il a également retiré six adversaires sur des prises.

Chris Coghlan, à l’aide d’un ballon-sacrifice, et Troy Tulowitzki, en vertu d’un simple, ont été à l’origine des deux premiers points des favoris locaux. Kevin Pillar a ensuite réussi son premier circuit de la campagne pour ajouter deux autres points, en toute fin de rencontre.

Le Québécois Russell Martin a pour sa part obtenu un simple en trois présences officielles au bâton. Il a également soutiré une passe gratuite.

Les Jays reprendront l’action mardi, alors qu’ils recevront la visite des Red Sox de Boston pour une série de trois parties.