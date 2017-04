Les incontournables de la semaine

La sortie parfaite en plein milieu de la semaine? Ça se passe au Théâtre Banque Nationale mercredi soir avec la prestation de Vincent Vallières. Le chanteur de 38 ans revient cette année avec un nouvel album, Le temps des vivants – qui est déjà son septième en carrière. Avec ce dernier opus, il revient au-devant de la scène musicale québécoise après une pause de plus d’un an et demi. Le spectacle de mercredi commence sur le coup de 20 h.