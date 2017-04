Nirvana domine les ventes sur Amazon.fr

D'après le classement du 3 au 9 avril 2017 des meilleures ventes de disques de vinyle sur Amazon, le mythique groupe Nirvana prend la première place du Top Vinyles avec le tout aussi mythique album Nevermind. Un autre membre du Panthéon du rock s’installe sur la deuxième marche du podium: les Beatles, avec une nouvelle édition de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En troisième position, on retrouve encore Nirvana et son MTV Unplugged in New York.