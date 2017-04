Orlando Bloom aurait déjà remplacé Katy Perry

Orlando Bloom a-t-il réellement tiré un trait sur sa relation avec Katy Perry? C’est du moins ce que rapporte le magazine People.

Selon une source proche de l’acteur, l’ex-copain de l’interprète de Roar serait tombé sous le charme de Nina Dobrev, actrice connue pour son rôle d’Elena Gilbert dans la télésérie fantastique américaine Vampire Diaries.

«Ils se connaissent depuis un bon bout de temps maintenant. Récemment, ils ont commencé à passer plus de temps ensemble et ils sont devenus plus que de simples amis. Ils ne se prennent pas au sérieux», raconte l'informateur.

Les soupçons de cette idylle amoureuse ont débuté quand les célébrités ont été aperçues très complices à l'avant-première du film The Promise. N’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment.

En février, Orlando Bloom annonçait sa séparation avec Katy Perry après seulement 10 mois de relation.

De son côté, Nina Dobrev a eu quelques relations de courte durée depuis sa rupture médiatisée avec Ian Somerhalder, son partenaire de jeu dans Vampire Diaries, en 2013.