Scarpetta aux prises avec un secret explosif

L’expertise en médecine légale de Kay Scarpetta est mise à l’épreuve comme jamais auparavant dans le nouveau roman de Patricia Cornwell, Chaos. La phénoménale romancière américaine s’est surpassée, proposant une intrigue qui retient le lecteur page après page en explorant les dérives de la cyberréalité.

À Boston, en pleine canicule, la Docteure Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d’une cycliste dans le John F. Kennedy Park. Ce qui a l’air d’une agression présente des indices étranges: des éclats de verre sur le corps de la victime et une forte odeur de brûlé. Le détective Pete Marino et l’agent du FBI Benton Wesley, le mari de Scarpetta, reçoivent des appels d’un prétendu enquêteur d’Interpol, avant même que le Centre de sciences légales de Cambridge soit averti de l’affaire.

Avec raison, Scarpetta pense que ces appels sont louches. Lucy, sa nièce, soupçonne une manoeuvre d’un cyber bandit. Lorsqu’un proche de Scarpetta est assassiné, des centaines de kilomètres plus au sud, la situation vire au chaos.

« Conteuse d’histoires »

«Je vais toujours me souvenir qu’enfant, j’étais une conteuse d’histoires», partage-t-elle en entrevue, de son bureau de Boston. «C’était mon passe-temps préféré et si quelqu’un m’écoutait, c’était pour moi le plus grand des plaisirs et des honneurs. J’écris pour mon public et je me demande toujours ce qui va les intéresser. Ce que veulent mes lecteurs, au-delà de tout, est de faire corps avec Scarpetta. Ils ont le sentiment de marcher sur les scènes de crime, de supporter la canicule dans ses collants filés et ses escarpins glissants, et se rendre au Faculty Club pour un dîner qui, finalement, n’aura jamais lieu. Les lecteurs veulent ressentir tout... donc je fais tout mon possible pour leur offrir.»

Patricia Cornwell dit être très disciplinée – «écrire, c’est dur» –, et s’astreint à toutes sortes d’entraînements, dont le pilotage d’hélicoptère et la plongée sous-marine, pour écrire de manière crédible. Elle revenait justement d’un entraînement d’une semaine en Virginie lors de l’entrevue téléphonique.

«C’est difficile de manoeuvrer une machine de 4000 livres... mais je le fais, parce que Lucy le fait dans les romans. J’adore ça, mais ça fait partie de mon travail. J’explore l’univers des armes avec des policiers, qui sont mes consultants. Ce n’est pas facile, mais c’est ce qui rend mes romans frais et excitants, parce que j’apprends quelque chose de nouveau et je fais une nouvelle expérience que je peux ensuite raconter.»

Le premier Scarpetta a été publié il y a 27 ans, fait-elle remarquer. «Si je n’étais pas à la fine pointe, ce serait difficile de raconter de nouvelles histoires! Scarpetta est confrontée à de nouveaux cas parce que c’est moi, en fait, qui travaille sur le terrain.»

Sciences

Patricia Cornwell, qui explore la science médico-légale, la cyberréalité et les dernières avancées scientifiques pour écrire ses romans, avoue ne pas avoir d’atomes crochus pour les sciences et les mathématiques. «J’ai encore du mal à calculer l’addition au restaurant et je n’ai aucun sens de l’orientation. Je suis une très mauvaise copie des personnages que j’invente! [...] Je ne peux pas faire de chimie ou de mathématiques, mais je comprends les concepts scientifiques très bien. Je ne pourrais pas être pathologiste judiciaire: vous ne voudriez pas du tout que je fasse une autopsie! Mais je peux écrire sur le sujet et en faire une histoire que tout le monde va comprendre.»

La romancière est très fière de Chaos. «Je suis allée aussi loin qu’on le peut, en matière de technologie, dans ce roman. Tout est parfaitement possible. Et la manière dont Scarpetta résout la situation, à la fin, est pour moi la meilleure partie: ça démontre que Scarpetta s’occupe très bien de son affaire!»

► L’oeuvre de Patricia Cornwell se divise en trois séries principales; la série Kay Scarpetta, la série Virginia West et la série Win Garano.

► Son nouvel ouvrage en anglais, Ripper : The Secret Life of Walter Sickert, a été publié en février.

► Elle rêve de revenir à Québec pour y passer des vacances!

EXTRAIT

«Le parc est très apprécié par ceux qui veulent se vider la tête, profiter d’un pique-nique, lire, étudier ou jouer au frisbee. Seuls les piétons et les cyclistes sont admis, ce qui ne dissuade pas Marino de cahoter avec son gros véhicule de police sur une pelouse puis un étroit chemin de terre, d’une façon presque sacrilège. Il s’immobilise, nez du SUV vers la rivière, entre un majestueux érable et un haut lampadaire en acier qui brille timidement dans la nuit d’encre. Les phares illuminent le hangar à bateaux en brique au toit rouge et, à notre gauche, le pont que j’ai traversé un peu plus tôt en compagnie de Bryce. Il y a une éternité, me semble-t-il.»

— Patricia Cornwell, Chaos