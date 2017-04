Shopping gourmand

Anniversaire Photo courtoisie

Catelli célèbre ses 150 ans

Pour son 150e anniversaire, Catelli invite les familles à se rassembler autour d’un bon repas (et de bonnes pâtes!) fait maison, avec l’aide de la Collection de recettes Catelli 150e anniversaire. Celle-ci regroupe 12 recettes élaborées par le réseau de chefs, de gourmets et de nutritionnistes Catelli, que les familles peuvent préparer ensemble dans leur cuisine. Par exemple, sur le site catelli150.ca vous trouverez la Salade de pâtes inspirée de l’Asie (sans gluten) du diététiste Hubert Cormier et les Spaghettis d’été aux courgettes jaunes du chef Cory Vitiello.

À l’agenda Photo courtoisie

Réservez votre panier bio

Les paniers bio du réseau des fermiers de famille d’Équiterre annoncent l’arrivée des beaux jours. Pour en profiter, il suffit de trouver le point de livraison (parmi 550) le plus près de son domicile ou de son boulot sur le site paniersbio.org, puis de s’abonner directement auprès de la ferme qui le dessert. On paie à l’avance pour son engagement saisonnier et le producteur confirme la première date de livraison. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et se poursuivront jusqu’à ce que les fermes affichent complet. Saisissez l’occasion de manger des aliments bio et locaux cet été!

Nouvel arrivage Photo courtoisie

Le rhum Morbleu à La Ninkasi

Les amateurs de rhum peuvent désormais apporter une touche québécoise à leur passion, puisque le nouveau Morbleu a fait son entrée à La Ninkasi Saint-Jean (811, rue Saint-Jean). Selon les propriétaires de la Distillerie Mariana à Louiseville, Jonathan Couturier et Jean-Philippe Roussy, leur nouveau-né est «moins sucré et moins épicé que d’autres, mais vient avec un réel goût de rhum en bouche». Les épices, tels la cardamome, le romarin, la vanille bourbon et l’anis étoilé, donnent «un soupçon de fraîcheur» à cet alcool.

Au frigo ! Photo courtoisie

OIKOS Supergrains

Les nouvelles collations OIKOS Supergrains combinent le yogourt grec 2 % bien crémeux et une variété de grains nutritifs. Plongez votre cuillère dans l’une des quatre saveurs disponibles, soit mélange de baies, pêches, mangue ou oranges canneberges, chacune avec quinoa, chia et sarrasin. Une collation à la fois saine, onctueuse et croquante!

Au congélo ! Photo courtoisie

Mangez Veg-e

Reconnue pour ses mélanges de légumes surgelés, Arctic Gardens propose depuis peu Veg-e, une nouvelle gamme de plats nutritifs et bonifiés de protéines végétales (11 g de protéines et plus par sac). Trois mélanges sont offerts: Quinoa et fèves de soja, Orzo et pois chiches verts, Macaroni et chou-fleur. Il suffit de réchauffer le tout et le tour est joué!

Délicieuses découvertes Photo courtoisie

Le fudge à votre façon!

En cette journée de Pâques, offrez-vous une création de La Fudgerie (717, boul. Louis-XIV, à Charlesbourg, ou 16, rue du Cul-de-Sac, dans le Petit Champlain) et dégustez-la à votre façon! Par exemple, en créant avec ses décadents fudges des bouchées sucrées-salées, des accords fudge et bière/vin/spiritueux ou des cafés desserts de votre cru. Inspirez-vous des recettes concoctées par La Fudgerie. Une brochette de fruits et de fudge Crème brûlée, une bouchée de fudge Chocolat noir et piment chili avec cheddar vieilli, prosciutto et poivrons rouges, un sushi végétarien accompagné du fudge Gingembre et wasabi... Amusez-vous avec les 80 délices offerts en rotation, notamment disponibles en saucissons.