Tout est encore possible à une semaine du premier tour

À une semaine du premier tour de la présidentielle française, le 23 avril, les écarts entre les quatre premiers candidats n’ont jamais été aussi minces, les poussant dans la dernière ligne droite à redoubler d’efforts pour convaincre un nombre record d’indécis.

Le centriste Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen sont au coude-à-coude, juste devant le conservateur Francois Fillon et le héraut de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Le tout, dans une fourchette réduite: entre trois et six points selon les derniers sondages qui, compte tenu des marges d’erreur, laissent la porte ouverte à tous les rebondissements.

D’autant que les indécis s’annoncent à un niveau record cette année: un électeur sur trois ne sait pas encore pour qui voter.

D’autres pourraient aussi changer de bulletin de vote à la dernière minute: pour les analystes, le mode de scrutin incite les électeurs à voter utile et à donner leur voix «au moins mauvais des candidats qui ont une chance», selon le chercheur Michel Balinski, du CNRS.

Électeurs déboussolés

Dans un pays marqué par les attentats, un taux de chômage élevé et une économie atone, les électeurs semblent déboussolés par une campagne atypique et marquée par les affaires.

Les électeurs de droite ont ainsi assisté à la chute de popularité de l’ancien favori, le conservateur François Fillon, après des révélations sur des emplois fictifs présumés qui auraient bénéficié à ses proches.

Celui qui avait créé la surprise en remportant haut la main la primaire de droite conserve 18 à 20 % de partisans affirmés, mais ne disposerait pas d’un réservoir chez les indécis. Sa qualification pour le second tour «n’est possible qu’à la faveur d’un net décrochage d’un de ses deux principaux concurrents, Macron ou Le Pen», note Emmanuel Rivière, directeur de Kantar Sofres (sondages).

Sprint final

À gauche, la perplexité n’est pas moindre face à une offre éclatée: vainqueur-surprise de la primaire de son camp, le socialiste Benoît Hamon pâtit de la percée de Jean-Luc Mélenchon et du ralliement de ténors socialistes à Emmanuel Macron.

Pour sa part, Jean-Luc Mélenchon l’affirmait dimanche dans les colonnes du Parisien: «Je serai au second tour».

– Par Joëlle Garrus, Agence France-Presse