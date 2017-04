LABBÉ, Luc



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 11 avril 2017, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé M. Luc Labbé, époux de feu Cécile Roy. Il demeurait à Vallée-Jonction.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. à 10 h 45 pouret de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lamardi le 18 avril de 19 h à 21 h 30, mercredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Michelle Morissette), Lucie (Julien Deschênes), Lynn; ses petits-enfants: Geneviève (Mark Beaumont), Marie-Aude (Stuart Hadley), feu Valérie et Mariane; ses arrière-petits-enfants: Maxime, Charlie et Charles; ses belles-soeurs et son beau-frère: Henriette Jacques, Lilianne Fillion, Jeanne-d'Arc Roy, Hélèna Vachon et Léo Rancourt. Il est allé rejoindre tous ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Vallée-Jonction.