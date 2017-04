Accident à Saint-Henri : l'alcool pourrait être en cause

L’alcool pourrait être en cause dans l’accident survenu lundi après-midi à Saint-Henri-de-Lévis, où une conductrice dans la trentaine a percuté de plein fouet un camion-citerne en tentant une manœuvre de dépassement.



L’impact a eu lieu vers 13h30, à la hauteur du 2334, sur la route 173 en direction sud. En fin de soirée lundi, la Sûreté du Québec confirmait que la femme était toujours hospitalisée, mais qu’on ne craignait plus pour sa vie. Des prélèvements sanguins ont également été demandés, pour déterminer si elle conduisait avec de l’alcool dans le sang.



Selon les informations de la Sûreté du Québec, la conductrice s’est retrouvée en sens contraire de la circulation et a percuté le poids lourd, en voulant dépasser un véhicule. Quant à lui, le conducteur du camion-citerne n’a pas été blessé. La route a été fermée pendant une bonne partie de la journée, puis rouverte vers 19h.