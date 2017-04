Ce nouveau concept de Jeep pourrait rouler sans essence

À l’aube de l’ouverture du Salon automobile de Shanghai, Jeep a dévoilé les premiers croquis de son plus récent concept.

Baptisé Yuntu, celui-ci pourrait bien devenir le premier modèle de la marque américaine à proposer une motorisation hybride rechargeable.

Jeep Yuntu Concept

En fait, Jeep n’a toujours pas donné de détails quant au moteur qui se retrouvera sous le capot du Yuntu, mais les lettres PHEV (pour Plug-in hybrid electric vehicle) sont inscrites en gros sur le flanc de la carrosserie. Difficile d’être plus clair.

À lire aussi: Qu'est-ce qu'une voiture hybride rechargeable?

À une époque où les normes environnementales sont de plus en plus strictes, il ne serait pas surprenant de voir Jeep présenter au moins un modèle plus écolo parmi sa gamme.

Adoptant un design à la fois robuste et moderne, le Yuntu demeure fidèle à la marque en arborant la célèbre calandre à sept fentes verticales qui fait la signature de Jeep depuis des décennies.

Ce véhicule pourrait-il un jour se retrouver sur les routes nord-américaines? Difficile à dire pour le moment. Jeep nous donnera peut-être quelques indices lors du dévoilement officiel du Yuntu, prévu pour mercredi.