Des accessoires pour un plus bel été

Certains articles peuvent nous rendre la vie plus agréable pour nos sorties en plein air cet été. J’en ai découvert quelques-uns vraiment utiles.

Fini les piles et les lanternes encombrantes. Étanche et plate une fois dégonflée, la lampe Luci se recharge grâce à un petit panneau solaire. Je laisse la mienne au bord d’une fenêtre pour qu’elle soit chargée lors de la prochaine sortie. Éclairage D.E.L. à quatre intensités.

Le hamac nouveau genre Wind Pouch prend la forme d’un fauteuil en se gonflant aisément au vent comme un sac. Oreiller appuie-tête et pochettes en filet. Se glisse dans un sac à dos. À essayer au bord de l’eau, en camping, en voilier ou ailleurs.

À Saint-Ferdinand, dans le Centre-du-Québec, le Manoir du lac William se prête bien à un séjour de ressourcement avec ses bains nordiques. Et en plus, on y mange très bien.