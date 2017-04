District 31: la frustration!

Selon les modifications des règlements de l’Académie, depuis 2015 l’appellation téléroman a disparu: à la place, on a la catégorie meilleure série dramatique annuelle (de 2 à 13 épisodes), série saisonnière (de 14 à 26 épisodes) et quotidienne.

Magalie Lépine-Blondeau et Vincent-Guillaume Otis ne pourront pas être en nomination comme meilleurs comédiens. Si vous voulez voir ces personnalités adorées, regardez le gala Artis, pas les Gémeaux: ils y sont en nomination deux fois plutôt qu’une (meilleur rôle et personnalité de l’année)! Vous avez adoré les textes de Luc Dionne, plein d’humour et de tendresse? Il ne sera pas en nomination. Et la série elle-même ne pourra pas concourir pour le prix d’excellence.

Qui sait? Peut-être qu’en guise de prix de consolation on demandera à Patrick (Vincent-Guillaume Otis) et Nadine (Magalie Lépine-Blondeau) de venir présenter un Gémeaux.

Parlant de ce couple de l’heure, des sources sûres me disent qu’il ne faut peut-être pas se préparer tout de suite à faire notre deuil de ces personnages. Comme on dit en anglais: «It ain’t over til it’s over.» Quelque chose me dit que lors du dernier épisode, jeudi, on va finir sur une note dramatique, laissant planer le doute.