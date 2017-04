Essayez de trouver l’oeuf caché dans cette image

Pouvez-vous repérer l’oeuf dans cette image? Probablement pas!

L’artiste Hongrois Gergerly Dudás, connu de son pseudonyme «Dudolf», propose un tout nouveau défi pour terminer le week-end de Pâques.

Cette fois-ci, l’illustrateur a caché un oeuf dans un champ de tulipes, sans oublier les adorables petits lapins.

Bonne chance!

Happy Easter! :)

Can you find the easter egg among the tulips?https://t.co/slplLmj3P0 pic.twitter.com/m7EVSUeoKm