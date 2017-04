Il y a 50 ans, la première marathonienne officiellement inscrite

Kathrine Switzer, une athlète et commentatrice sportive, a été la première marathonienne à s’inscrire au marathon de Boston, en 1967. Aujourd’hui, 50 ans après ce fait d’armes, elle a à nouveau participé à ce prestigieux marathon.

Les photos où Kathrine Switzer tente de se faire arracher son dossard sont fameuses. Avec raison; c’est quand même fascinant qu’en 1967 (1967!), une femme n’avait toujours pas le droit d’être officiellement inscrite à un marathon.

AgenceQMI

Aucun réglement officiel

En fait, il n’y avait pas de réglement officiel quant au sexe des marathoniens à l’époque, mais les conceptions de genre étaient si différentes que l’idée même qu’une femme puisse courir 42,2 km dépassait l’entendement. Une femme était considérée comme bien trop «fragile» et «vulnérable» (!!) pour être capable de courir une telle distance.

En 1966, Roberta Bingay Gibb complète le marathon de Boston, mais sans s’être inscrite au préalable. En 1967, Kathrine Switzer, qui a 20 ans à l’époque, s’inscrit en remplissant le formulaire des initiales de son prénom complet. Son numéro de dossard est le 261.

Durant la course, un des officiels du marathon la rejoint pour lui arracher son dossard. L’ami de coeur de Switzer et d’autres hommes s’interposent. Switzer a pu terminer la course en 4h20.

AgenceQMI

Le chemin tracé par Switzer

Le marathon de Boston est ouvert aux femmes en 1972, 5 ans plus tard. C’est en 1984 (1984!) que les femmes peuvent courir un marathon aux Jeux olympiques.

Switzer, pour sa part, a couru 40 autres marathons dont son dernier aujourd’hui même. En effet, elle a couru le marathon de Boston à 70 ans (70 ans!), 50 ans après sa première course officielle. Son dossard numéro 261 a d’ailleurs été retiré, pour qu’on se souvienne toujours de cette femme qui a défié les conventions.

Pour en savoir plus, lisez cet article de CNN ou celui du Nouvel Obs. Vous pouvez suivre Kathrine Switzer sur Facebook ou sur Twitter.