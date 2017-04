« Je connais la machine municipale sur le bout des doigts » -Jacques Fortin

Pressenti depuis plusieurs mois comme candidat potentiel à la mairie de Saguenay, le conseiller Jacques Fortin s’est officiellement lancé dans la course à la succession de Jean Tremblay cette semaine. Si les rumeurs persistantes l’ont forcé à devancer son annonce, l’actuel président de l’arrondissement Chicoutimi jouera le tout pour le tout en novembre : ce sera la mairie ou rien.

Pourquoi vous lancez-vous à la mairie après presque 25 ans comme conseiller?

«Ça fait six mandats que je suis là comme conseiller, ça va faire 24 ans. C’est sûr qu’on y va, rendu là. J’ai fait pas mal le tour. Depuis la fusion, et contrairement aux autres arrondissements, il n’y a eu qu’un seul président de l’arrondissement Chicoutimi et c’est moi. Tant qu’à plonger [pour un septième mandat], je me suis dit “on va y aller comme maire, et comme indépendant”.»

Vous ne croyez donc pas à la pertinence des partis politiques?

«Je l’ai vécu les quatre dernières années et c’est certain que je ne crois pas aux partis politiques. La différence, c’est que [les conseillers d’un parti qui n’est pas au pouvoir] ne participent presque plus aux décisions. Ça pénalise les citoyens, qui sont représentés par un ou l’autre des partis. On le voit du côté de l’Assemblée nationale. Quand tu n’es pas au pouvoir, tu n’es pas au pouvoir. Si c’est ça qu’on veut recréer au niveau de la Ville, eh bien moi, je ne veux pas vivre ça. Il faut être proche des citoyens, au municipal.»

Avez-vous des soutiens au sein du conseil municipal actuel?

«J’ai déjà des conseillers qui ont dit qu’ils allaient me suivre. Je vais les laisser le dire, mais ce sont des candidats [des différents arrondissements] qui veulent se présenter comme indépendants et qui m’ont assuré que si j’allais [dans la course à la mairie], ils allaient m’appuyer.»

Pourquoi les gens voteraient-ils pour vous?

«C’est l’expérience. Je connais la machine municipale sur le bout des doigts. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand je regarde les 12 dernières années dans Chicoutimi, ça a bien été, même si j’avais la chef [de l’ERD] dans mon arrondissement. Il n’y a jamais eu de chicane. On a toujours bien fonctionné avec les gens, et c’est un peu le portrait que je veux donner à la municipalité.»

Vous êtes le quatrième candidat déclaré à la mairie. Comment évaluez-vous vos chances contre vos trois adversaires actuels?

«J’en connais deux [Josée Néron et Jean-Pierre Blackburn], mais le poste de maire, il n’appartient à personne. Je ne ferai pas de campagne électorale sur le dos des autres. Moi, j’offre mes services à la population. Ce que j’offre, c’est un bon maire, avec de l’expérience, pour les quatre prochaines années. C’est les citoyens qui auront à choisir.»

Advenant une défaite, la politique, c’est fini pour vous?

«Oui, probablement. J’ai toujours dit que je ne voulais pas faire de politique à ma retraite. [...] Je ne veux pas vivre dans un conseil dirigé par un parti politique. C’est hors de question. Je l’ai vécu dans le temps d’Ulric Blackburn et avec Jean Tremblay cette année. Veut, veut pas, ça enclave certaines décisions, qui sont prises au détriment de certains conseillers parce qu’ils font partie d’un parti. Ceux qui sont pénalisés, ce sont surtout les citoyens.»

La saga judiciaire entourant l’histoire du terrain peut-elle jouer sur vos chances de l’emporter?

«Si on veut s’en prendre à moi là-dessus... je n’ai pas de problème. Autant les fonctionnaires, que la Ville, le ministère des Affaires municipales et la Cour supérieure... tout le monde a dit que je n’avais rien fait. On parle de quelque chose qui s’est passé il y a 15 ans. Ça fait trois élections que je passe là-dessus et les gens m’ont réélu.»

Quel est le défi le plus pressant pour Saguenay?

Il faut être réaliste. La ville, au niveau économique, ce n’est pas rose. Il faut créer des jobs et garder notre monde chez nous. Il s’est quand même construit 500 maisons au cours des dernières années à l’extérieur de Saguenay. Saint-Honoré prend de l’expansion, Saint-Bruno prend de l’expansion. À Saguenay, on a de la difficulté à vendre nos maisons. Certains disent qu’on devrait laisser du temps au prochain maire d’apprendre. Je pense que le nouveau maire n’aura pas le temps d’apprendre. Il faut aller le plus rapidement possible pour donner une orientation positive à la ville.