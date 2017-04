Jusqu’où le bénévolat?

La bonne volonté d’un groupe de parents, qui avait entrepris de repeindre l’école de leurs enfants, s’est frottée aux inspecteurs de la CCQ et c’est tant mieux! Les parents ont dû abandonner leurs travaux à un entrepreneur spécialisé et il devrait toujours en être ainsi. Malheureusement, il semblerait que la ministre du Travail, Dominique Viens, s’apprêterait à adopter un règlement qui permettrait ce genre de bénévolat. Si le gouvernement s’entêtait à poursuivre dans cette voie, il manifesterait une fois de plus le peu d’importance qu’il attache à son réseau public d’éducation.

J’imagine mal la ministre Viens faire appel à ses amis pour changer la couleur et la décoration de son bureau à l’édifice du parlement. J’imagine encore plus difficilement les proches d’une personne âgée qui se pointeraient pour peinturer et optimiser l’éclairage de sa chambre au CHSLD. Il serait encore plus loufoque de voir une bande de citoyens s’affairer à creuser une tranchée pour enfouir une ligne de transport d’Hydro-Québec afin de réduire les coûts d’opérations de la société d’État. Les exemples de sottises pourraient fuser à l’infini et je suis convaincu qu’il n’y a aucun ministre qui abandonnerait les bureaux de son ministère à une bande de joyeux lurons pour les retaper, car ils ont fort probablement mieux été entretenus que le parc immobilier d’écoles du Québec.

Nul ne peut reprocher aux parents de vouloir palier à l’incurie des gouvernements qui ont tellement sabré dans l’éducation que les commissions scolaires peinent à les entretenir adéquatement. La décrépitude de certaines écoles est telle que les autorités doivent les fermer pour des raisons de santé publique et relocaliser leurs usagers, souvent après que ceux-ci aient éprouvé des problèmes de santé. Toutefois, la solution n’est pas dans les cris d’indignation du député de la CAQ, Marc Picard, qui exhorte la ministre à adopter un règlement pouvant permettre aux parents de peinturer l’école, sous prétexte qu’elle ne doit pas plier devant les syndicats. Pourtant le député devrait savoir qu’un tel règlement peut être tout aussi dommageable pour les PME si chères à son parti lorsque les parents se substituent à un de leurs entrepreneurs.

Les tâches qui sont reliées à la mission des organismes publics devraient être réalisées par du personnel accrédité, alors que le bénévolat devrait être circonscrit à des activités complémentaires. À titre d’illustration, l’éducation est une mission d’État qui se réalise dans une école et il appartient à l’État de fournir un édifice adéquat en tout temps alors qu’une sortie éducative est une activité complémentaire qui pourrait s’appuyer sur une participation des parents. Le système de santé est voué à la prévention et au curatif et il appartient à l’État d’assurer son universalité, son accessibilité et sa gratuité, alors que faire la lecture à un patient est une activité complémentaire qui peut être réalisée par le comité de bénévoles de l’hôpital.

Il n’existe toutefois pas un véritable encadrement pour le bénévolat dans nos institutions publiques et nos gouvernements successifs n’ont pas osé ouvrir un débat qui aurait pu permettre de distinguer l’admissible de l’inadmissible. En voulant ouvrir la porte aux peintres amateurs pour l’entretien d’école, la ministre faillit aux responsabilités de l’État et ouvre une véritable boîte de Pandore. Il n’y a pas que des tâches reliées à l’industrie de la construction qui souffrent du laisser-aller gouvernemental. Les parents de bonne volonté devront-ils combler les carences en tous genres dans un réseau de l’éducation où l’on se plaint d’un manque de personnel spécialisé pour les enfants handicapés ou en difficulté d’apprentissage, de transports scolaires inadéquats, de classes surpeuplées et j’en passe?

Plutôt que de s’endormir sur ses surplus ronflants, le gouvernement Couillard devrait combler les déficits créés par sa mauvaise gouvernance dans les missions essentielles de l’État, notamment l’éducation.