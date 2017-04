La grosse différence entre le féminin et le masculin

Lors de la publication de ma précédente lettre en février dernier, vous disiez que je manquais de nuances. Si vous voulez que je vous écrive une thèse de 100 pages sur les différences entre les hommes et les femmes, je peux le faire. Mais je vous ferai remarquer que vous n’élaborez pas davantage dans votre réponse. Je veux bien que vous fassiez toutes les affirmations du monde, mais j’aurais plus apprécié que vous développiez un peu plus votre position sur le sujet.

Mais je ne m’attendais pas à ce que vous soyez d’accord avec moi. Et je vous souligne que ma lettre est peut-être plus profonde que ce que vous y avez vu à première vue. Le masculin se transmet aux enfants, garçons et filles, par ce qu’ils voient, expérimentent, ainsi que par ce qui leur fut permis dans leur enfance, après avoir d’abord établi qui ils sont. Le féminin procède de la même façon.

Quand bien même vous voudriez que le masculin se transmette par les femmes et le féminin par les hommes, ce n’est pas le cas. On ne peut pas entourer un garçon juste avec des femmes et espérer qu’il développe sa masculinité. Idem pour la fillette. Je sais, cela ne vous plaît pas. Ce que j’affirme n’est pas dans l’idéologie dominante actuelle. Personnellement je m’enligne très peu sur la Californie et ses lubies. Sachons tous d’ailleurs que les idéologies ne sont pas sans conséquences.

Ceux qui enseignent, aux États-Unis en particulier, que le masculin et le féminin ne sont que des constructions de l’esprit sont dans l’erreur, et ils enlignent les gens vers des échecs personnels. Ceux qui subissent cet enseignement seront les premiers perdants de cette idéologie. Ceux qui font la promotion de ces idées, que cherchent-ils au juste, et quelles sont leurs motivations?

Anonyme

Et bien voyez-vous, je partage l’opinion que vous exprimez ici. Et c’est exactement ce que je répondais à votre précédent courrier par les mots « J’endosse en partie vos affirmations... ». Car cette partie-là de votre texte je la trouvais intéressante et vraie. Mais c’est quand vous jugez les propos des personnes qui m’écrivent en ne laissant aucune place à la différence, que je décroche de votre discours. Ne vous en déplaise, à toute règle il y a des exceptions, car toutes les mères du Québec ne sont pas faites sur le même moule. Il faut savoir accepter que des façons de faire différentes qui atteignent le but visé, tout en étant hors de la norme prescrite, puissent être acceptables.