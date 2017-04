L’appel de l’amour

Je voudrais réagir à la réponse que vous avez donnée à cet homme qui vous expliquait qu’il avait une grande envie de succomber à la demande de sa belle-soeur de faire un enfant avec elle, vu qu’il est désormais séparé de sa femme et que la cohabitation des trois dans leur logement respectif d’un triplex, fonctionne à merveille. À 90% je partage les réponses que vous donnez aux lettres de vos correspondants, mais cette fois-ci, je ne suis pas d’accord avec la mise en garde que vous lui faites.

Ne savez-vous que lorsqu’une âme veut s’incarner, elle choisit ses parents, en l’occurrence ce monsieur et sa belle-sœur. Voilà pourquoi la belle-sœur ressent si fort cet appel d’avoir une enfant avec cet homme (l’ex-mari de sa sœur). Selon moi, cette naissance éventuelle est beaucoup plus importante que les disputes possibles qui découleront de sa venue à l’intérieur du triplex en question. Ce bébé éventuel aura une mission à accomplir sur terre, et cette mission selon moi est primordiale.

Henri

Je ne partage pas votre croyance à l’effet que l’être humain choisisse ses parents. Et en plus de cela, je vous dirais également que le seul fait que sur terre la liberté de l’un s’arrête où commence la liberté de l’autre, cet homme a le devoir moral de respecter son ex-femme et leurs enfants, avant même de penser à accepter un tel contrat qui chamboulerait la vie de cinq personnes.