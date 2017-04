Le dernier gardien de 40 victoires de chacune des 30 équipes de la LNH

Au cours de la saison 2016-2017, quatre gardiens de la Ligue nationale de hockey ont franchi le plateau des 40 victoires.

Depuis quelques années, ce plateau semble être un peu plus facile à atteindre que par le passé. Entre 1950 et 1990, seulement neuf gardiens avaient réussi à accomplir cet exploit, alors que 24 gardiens ont réussi à récolter 40 gains depuis la saison 1990-1991.

Martin Brodeur est celui qui en a récolté le plus avec sept campagnes de 40 victoires ou plus.

À noter que sept concessions de la LNH n’ont jamais aligné de gardiens qui ont réussi ce fait d’armes. Parmi celles-ci, on retrouve les Maple Leafs de Toronto et les Islanders de New York, deux équipes qui évoluent dans la LNH depuis plus de 45 ans.

Voici le dernier gardien à avoir cumulé au moins 40 victoires pour chacune des 30 équipes de la LNH.

Ducks d’Anaheim | Aucun gardien avec 40 victoires Photo REUTERS

Coyotes de l’Arizona | Ilya Bryzgalov | 42 victoires en 2009-2010 Photo Agence QMI, Eric Bolte

Bruins de Boston | Pete Peeters | 40 victoires en 1982-1983 Photo AFP

Sabres de Buffalo | Ryan Miller | 41 victoires en 2009-2010 Photo AFP

Flames de Calgary | Mikka Kiprusoff | 45 victoires en 2008-2009 Photo le Journal de Montréal, Ben Pelosse

Hurricanes de la Caroline | Aucun gardien avec 40 victoires Photo AFP

Blackhawks de Chicago | Ed Belfour | 41 victoires en 1992-1993 Photo AFP

Avalanche du Colorado | Semyon Varlamov | 41 victoires en 2013-2014 Photo AFP

Blue Jackets de Columbus | Sergei Bobrovsky | 41 victoires en 2016-2017 Photo AFP

Stars de Dallas | Marty Turco | 41 victoires en 2005-2006 Photo AFP

Red Wings de Detroit | Dominik Hasek | 41 victoires en 2001-2002 Photo REUTERS

Oilers d’Edmonton | Cam Talbot | 42 victoires en 2016-2017 Photo AFP

Panthers de la Floride | Aucun gardien avec 40 victoires Photo AFP

Kings de Los Angeles | Jonathan Quick | 40 victoires en 2015-2016 Photo AFP

Wild du Minnesota | Devan Dubnyk | 40 victoires en 2016-2017 Photo AFP

Canadien de Montréal | Carey Price | 44 victoires en 2014-2015 Photo le Journal de Montréal, Martin Chevalier

Predators de Nashville | Pekka Rinne | 41 victoires en 2014-2015 Photo Agence QMI, MIKE STRASINGER

Devils du New Jersey | Martin Brodeur | 45 victoires en 2009-2010 Photo le Journal de Montréal, Martin Chevalier

Islanders de New York | Aucun gardien avec 40 victoires Photo AFP

Rangers de New York | Mike Richter | 42 victoires en 1993-1994 Photo REUTERS

Sénateurs d’Ottawa | Aucun gardien avec 40 victoires Photo AFP

Flyers de Philadelphie | Pelle Lindbergh | 40 victoires en 1984-1985 Photo AFP

Penguins de Pittsburgh | Marc-André Fleury | 42 victoires en 2011-2012 Photo AFP

Blues de Saint-Louis | Roman Turek | 42 victoires en 1999-2000 Photo Agence QMI

Sharks de San Jose | Evgeni Nabokov | 44 victoires en 2009-2010 Photo REUTERS

Lightning de Tampa Bay | Ben Bishop | 40 victoires en 2015-2016 Photo AFP

Maple Leafs de Toronto | Aucun gardien avec 40 victoires Photo AFP

Canucks de Vancouver | Roberto Luongo | 40 victoires en 2009-2010 Photo le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

Capitals de Washington | Braden Holtby | 42 victoires en 2016-2017 Photo AFP