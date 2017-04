Le sirop d’érable québécois débarque en Inde et en Afrique

Les exportateurs de sirop d’érable prennent d’assaut de nouveaux marchés, alors qu’on trouve maintenant l’or blond des Québécois dans certains supermarchés en Inde, aux Émirats arabes unis et en Afrique.

Après le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui se sont hissés au sommet de la liste des pays importateurs, l’Inde et le Moyen-Orient sont maintenant visés par les producteurs québécois, qui ont assuré l’an dernier 76 % des exportations mondiales de sirop d’érable.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont aussi dans les plans à moyen ou long terme, selon la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

«Au départ lorsque nous sommes allés en voyage de prospection, on n’y croyait pas jusqu’à ce qu’on se rende compte de la force tranquille de ce pays, où il y a plus d’un milliard d’habitants», explique le directeur Simon Trépanier, qui estime par ailleurs que le taux élevé de diabète en Inde aide aussi la cause du sirop d’érable.