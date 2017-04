Le talent au rendez-vous

Rebecca Noelle, Ludovick Bourgeois, David Moreno et Frank Williams ont remporté les premiers quarts de finale de La Voix, lundi à TVA.

Andy Bastarache, Guy Mapoko et Ludovick­­ Bourgeois ont ouvert la compétition pour l’équipe d’Éric Lapointe. Andy avait choisi la chanson de son coach, Moman, qu’il avait pris soin de mettre à la sauce folk-country. Guy avait plutôt choisi Je chante comme un coyote d’Offenbach, alors que Ludovick a bien assuré avec Faithfully de Journey­­.

Avec 39 points de la part de son coach et 62 points de la part du public, Ludovick Bourgeois passe en demi-finale.

Brandon Mignacca, Rebecca Noelle et Tova Stolow ont poursuivi ensuite pour l’équipe de Marc Dupré. Brandon a magnifiquement rendu la chanson En apesanteur de Calogero, alors que Rebecca avait choisi Solitude de Lulu Hughes. Tova a finalement interprété Stone Cold de Demi Lovato.

Avec 35 points de Marc Dupré et 49 points de la part du public, Rebecca Noelle a gagné sa place dans l’étape suivante.

Abigail Galwey, Frank Williams et Marilyne Léonard-Thiffault pour l’équipe d’Isabelle Boulay. La marée haute de Lhasa de Sela a été choisie par Abigail pour défendre sa place, alors que Frank avait opté pour le classique T’envoler de Paul Daraîche. Une chanson qui résonnait forcément avec sa situation familiale, son père étant en phase terminale du cancer. Accompagnée de sa guitare, Maryline, qui a eu 16 ans samedi dernier, a interprété All I Want, une pièce qui a plu aux amateurs de la jeune fille.