Les nouveaux maîtres des réseaux informatiques

NoviFlow profite de la désuétude des réseaux et de l’explosion des données pour rendre son logiciel indispensable aux grandes entreprises de l’informatique et des télécoms comme Google et Telstra, le géant australien des télécoms.

Imaginez un but gagnant durant un match très important, disons, de hockey. Les amateurs vont se précipiter pour télécharger et partager cette spectaculaire action sur les médias sociaux. Résultat: les réseaux, saturés, vont se mettre à fonctionner au ralenti, voire plus du tout.

Ce genre de situations va devenir de plus en plus fréquent avec l’explosion du transfert de mégadonnées et de la vidéo en ligne ou l’infonuagique.

La technologie de réseautage de NoviFlow réorganise en quelque sorte le flux d’information et l’adapte, en temps réel, à la demande.

«Une approche programmable, unique au monde qui réduit les coûts de 75 % à 80 % de ceux des réseaux actuels», dit le PDG, Dominique Jodoin.

Une mine d’or ?

Il y a quelques années, il a entendu parler pour la première fois de cette innovation en réseautique. Après 20 ans chez Ericsson, il cherchait des occasions d’affaires dans les startups. Un agent de commercialisation le contacte pour lui parler d’une innovation prometteuse issue de l’UQAM.

«J’ai regardé s’il y avait un potentiel de commercialisation. Deux ou trois semaines plus tard, je lui ai dit: “vous êtes assis sur une mine d’or”.»

Croissance

Dominique Jodoin s’est associé avec trois anciens collègues d’Ericsson, qui forment toujours le quatuor d’actionnaires principaux. Depuis, le marché connaît une croissance phénoménale.

«Nos ventes cette année ont progressé de 400 %, et ça continue. On réinvestit constamment nos profits dans la technologie.»

Une ronde de financement, menée par le Fonds de solidarité FTQ, a permis l’an dernier à Noviflow de mettre 9 millions $ dans ses coffres.

La compagnie