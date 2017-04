Les temps sont durs à Columbus

La mauvaise fin de saison des Blue Jackets de Columbus semble les avoir suivis en séries éliminatoires, car ceux-ci se retrouvent déjà au bord du précipice dans leur série de premier tour contre les Penguins de Pittsburgh.

La troupe de l’entraîneur-chef John Tortorella avait encaissé six défaites d’affilée avant de freiner cette disette en disposant des Maple Leafs de Toronto en conclusion du calendrier régulier. Toutefois, elle a rapidement repris ses mauvaises habitudes en échappant ses trois premières rencontres face aux champions en titre de la coupe Stanley. Conséquemment, l’heure des vacances pourrait sonner dès mardi soir, après le quatrième duel.

«Ça fait très mal, il n’y a pas de doute. Nous avions besoin de cette victoire, a admis au site NHL.com l’attaquant des Jackets Brandon Dubinsky après le revers de 5-4 en prolongation des siens, dimanche. Malheureusement, nous n’avons pas fait le travail jusqu’ici et nous sommes désormais dans une situation sans lendemain. Nous pouvons demeurer la tête basse ou encore, revenir au travail et nous retrousser les manches afin d’être prêts pour une autre partie.»

Certains, dont le joueur d’avant Cam Atkinson, expriment déjà leurs regrets pour quelques performances insatisfaisantes.

«Je pense n’avoir pas fait grand-chose durant les deux premiers affrontements, a-t-il déclaré. Je crois avoir laissé tomber l’équipe et je dois être meilleur.»

«Ils [les Penguins] se sont réveillés un peu et on a eu de la misère à les suivre», a ajouté l’entraîneur-chef des Jackets, John Tortorella, au sujet du déroulement de la troisième joute que les siens menaient 3-1 au deuxième tiers.

Rien de gagné

Dans le camp adverse, tous gardent la tête froide en dépit d’une avance confortable.

«Nous n’avons encore rien accompli. Nous devons demeurer dans le moment présent et rester dans l’état d’esprit approprié», a simplement résumé l’instructeur-chef Mike Sullivan sur le compte Twitter de l’organisation.

«Ce qui s’est passé ce soir [dimanche] montre toute la détermination et le caractère de ce groupe. Nous restons concentrés et nous bataillons continuellement. Nous savons que si on joue notre match, cela nous donnera les meilleures chances de gagner», a indiqué l’attaquant Bryan Rust.