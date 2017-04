L’importance de choisir de bons pneus, été comme hiver

On ne le répétera jamais assez. Il est primordial, peu importe le nombre de kilomètres que votre voiture avale chaque année, d’être bien chaussé. Il ne faut jamais négliger cet aspect qui vous assure une conduite sécuritaire.

Pneus Illimités, c’est d’abord la force du nombre. La bannière est née en 2015 d’un regroupement de 24 ateliers qui se veulent une référence dans le domaine du pneu, que ce soit pour la vente, l’installation ou l’entreposage.

Pour se prévaloir de cette bannière, l’atelier indépendant doit démontrer un enracinement dans son milieu, tant par son honnêteté, son intégrité, son professionnalisme que par la qualité de son service.

Avec l’apparition sur la toile d’un nouveau site Web www.pneusillimités.ca, le client dispose désormais d’une plateforme unique pour découvrir de vrais spécialistes. On y retrouve des conseils, des renseignements sur les différents partenaires, ainsi que des liens Internet qui vous renseigneront davantage.

Rassurant pour le client

L’achat d’un pneu est plus complexe qu’il n’y paraît. Il faut d’abord compter sur des gens compétents qui possèdent les connaissances nécessaires pour vous conseiller sur le bon choix de modèle, qui sont en mesure de l’installer adéquatement, et capables de vous offrir par la suite un service d’entreposage simple et sans tracas. Ils pourront ainsi vous guider et vous éviter de payer trop cher pour un pneu qui ne convient pas à vos besoins ou qui est mal adapté à votre style de conduite.

Pour ce regroupement d’ateliers mécaniques indépendants, présents dans la grande région de Québec, dans Portneuf ainsi qu’en Chaudière-Appalaches, le pneu n’a pas de secrets. Ils possèdent tous les outils pour faire de votre achat une réussite.

«Le but est de faire découvrir aux consommateurs que le fait de se rendre chez un détaillant affichant cette bannière est la façon la plus simple de se procurer de bons pneus. Il ne faut pas oublier que tous ces marchands avaient déjà une clientèle établie qui leur faisait confiance. Nous les choisissons en fonction du service impeccable et personnalisé qu’ils offraient déjà. Ils demeurent indépendants, mais profitent maintenant d’un pouvoir d’achat qu’ils n’avaient pas auparavant», explique M. François Boucher, à l’origine de ce regroupement.

Ceci permet donc aux membres d’acquérir une certaine notoriété et de développer de nouveaux marchés. Ils offrent un service de mécanique complet en plus d’être des experts en pneus. La prise en charge est complète lorsqu’un client se présente chez Pneus Illimités.

Traités aux petits oignons

«Pour reprendre une expression consacrée aux grands événements artistiques, nos clients ont droit au tapis rouge lorsqu’ils fréquentent nos ateliers. Rien n’est laissé au hasard pour satisfaire leurs besoins», ajoute fièrement M. Boucher.

Autre aspect à ne pas négliger, les employés sont des gens passionnés qui se font un devoir de mettre à jour leurs connaissances afin de dépasser continuellement les normes de l’industrie. Les standards, que ce soit en termes d’exécution, de précision et d’innovation, sont constamment rehaussés.

Les ateliers Pneus Illimités vous feront vivre une expérience d’achat qui surpassera vos attentes. Ils carburent aux défis et votre satisfaction est leur principal objectif.