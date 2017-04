Massacre en règle à Rouyn-Noranda

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont fait lessiver par la marque de 9-2, lundi soir face aux Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont provoqué la tenue d’un septième et ultime match qui aura lieu ce soir à l’aréna Iamgold.

La troupe de Yanick Jean n’aura pas le droit à l’erreur mardi soir si elle souhaite passer dans le carré d’as pour la première fois depuis 2012. Le défi s’annonce intéressant pour les Sags, qui joueront de nouveau devant la foule bruyante des champions en titre de la Coupe du Président. «Donnons le crédit aux Huskies, ils étaient prêts à jouer ce match. On a fait des erreurs mentales qui nous ont coûté cher. Ils ont été capables de nous le faire payer», a confié Yanick Jean après la rencontre.

Dans le camp des Huskies, l’entraîneur-chef Gilles Bouchard ne pouvait pas être plus fier de sa troupe, mais il précise qu’il reste encore un match à gagner. «On a joué un bon match, mais comme on vient de dire aux gars, il faut tourner la page et être prêts demain», a-t-il lancé.

Les locaux ont été les premiers à s’inscrire au pointage à mi-chemin en première période quand Alexandre Fortin a déjoué Julio Billia d’un tir qui a dévié plus d’une fois devant le filet.

Les Sags ont néanmoins répliqué quelques instants plus tard lors d’une attaque massive par l’entremise de Joey Ratelle, qui effectuait un retour dans l’alignement de Yanick Jean après avoir purgé un match de suspension. Ratelle a sauté sur un retour de lancer afin de marquer son cinquième but des séries.

Une période à oublier

Les favoris de la foule ont profité du deuxième vingt pour marquer à cinq reprises afin de rentrer au vestiaire en avant 6-1 après 40 minutes de jeu. Jéré­my Lauzon (2), Gabriel Fontaine, Alexandre Fortin et Jean-Christophe Beaudin ont tous les quatre réussi à marquer.

Fort d’une bonne performance lors du dernier match, le gardien des Sags Julio Billia a été chassé du match après le cinquième but des Huskies.