Donald Trump conseille à la Corée du Nord de « bien se tenir »

SÉOUL – Le président américain Donald Trump a conseillé lundi au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un de «bien se tenir» au moment où les États-Unis durcissent le ton face aux programmes balistique et nucléaire de Pyongyang.

«Avez-vous un message pour Kim Jong-Un?», a demandé un journaliste au président républicain qui participait à la traditionnelle chasse aux œufs sur les pelouses de la Maison-Blanche.

«Bien se tenir», lui a répondu M. Trump.

Pence en Corée du Sud

Le vice-président des États-Unis Mike Pence a recommandé lundi à Pyongyang de ne pas éprouver la «détermination» de Donald Trump sur la question nucléaire ni la puissance de l’armée américaine.

M. Pence a adressé cet avertissement au cours d’une conférence de presse à Séoul après une visite très symbolique de la zone démilitarisée (DMZ), où il avait affirmé que «toutes les options» étaient «sur la table» pour régler le problème nord-coréen.

«Ces deux dernières semaines, le monde a été le témoin de la puissance et de la détermination de notre nouveau président au cours d’opérations menées en Syrie et en Afghanistan», a déclaré Mike Pence, évoquant la frappe américaine contre une base aérienne du régime syrien et le largage d’une mégabombe contre des jihadistes en Afghanistan.

«La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver sa détermination ou la puissance des forces armées des États-Unis dans cette région», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dit espérer qu’«il n’y aura pas d’actions unilatérales comme celles que nous avons vues récemment en Syrie» de la part de Washington.

«Nous n’acceptons pas les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang en violation des résolutions de l’ONU, mais cela ne veut pas dire qu’il soit dès lors possible de violer le droit international en utilisant la force» contre la Corée du Nord, a-t-il mis en garde.

Pyongyang a de nouveau testé un missile dimanche et de nombreux experts redoutent qu’un sixième essai nucléaire soit imminent en Corée du Nord, dans un contexte de fortes tensions sur la péninsule.

Donald Trump, qui a promis jeudi que le «problème» nord-coréen serait «traité», avait auparavant annoncé l’envoi vers la péninsule coréenne du porte-avions Carl Vinson, escorté par trois navires-lance-missiles, puis évoqué une «armada» comprenant des sous-marins.